Gabon: Les « crimes rituels » - Un phénomène moderne

Corps mutilés, parfois vidés de leurs organes ou de leur sang : au Gabon, ces meurtres, communément appelés « crimes rituels », n'ont pas disparu. Si la racine de ces pratiques plonge dans la période précoloniale, leurs modalités et surtout leurs objectifs ont évolué avec le temps.

Un homme sans vie, près d'une rivière : le 13 février 2023, des pêcheurs sur le Ntem, fleuve du nord du Gabon, retrouvent André Ngoua, disparu trois jours plus tôt. Les yeux, la langue et le sexe manquent, relate une proche de la famille. Cinq personnes seront arrêtées, soupçonnées de « crimes rituels »... Seule l'une d'elles est en détention aujourd'hui, nous explique la famille de la victime.

Au Gabon, pays d'Afrique centrale de 2,53 millions d'habitants, nombreux sont les corps retrouvés ainsi, mutilés, sans compter les disparitions. Bien qu'on ne dispose pas de statistiques fiables, les « crimes rituels » sont aujourd'hui ancrés dans le paysage sociétal gabonais, créant de vraies psychoses.

De prime abord, on pourrait penser que ces pratiques appartiennent à un passé lointain. Il n'en est rien.

Capter la force de la victime

Le mot « crime », du latin crimen, renvoie au langage judiciaire ; « rituel », du latin ritus, à tout culte, coutume ou habitus.

L'expression « crime rituel » est controversée au Gabon du fait de l'utilisation du terme « rituel » : les adeptes du rite initiatique du bwiti y voient une stigmatisation infondée de cette spiritualité. Le bwiti, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, n'accepte aucun meurtre et s'appuie principalement sur l'utilisation des plantes. Mais en Afrique, quand on parle de rite, on pense d'abord aux rites traditionnels ; c'est pourquoi la notion de « crime rituel » peut être inconsciemment associée au bwiti, qui est le rite principal du Gabon - d'où la controverse.

Dans le Code pénal du pays, on parle, plus factuellement, de « prélèvement d'organes ». Car ce type de crime implique avant tout une mort avec extraction de morceaux du corps de la victime, parfois vivante au moment de l'acte.

Les parties ôtées ou « pièces détachées », selon une formule employée au Gabon - « le sang, le crâne, les yeux, les oreilles, les dents, les cheveux, les seins, la langue, le pénis, le vagin, le clitoris », rapporte Jean-Elvis Ebang Ondo, président de l'Association de lutte contre les crimes rituels, dans son Manifeste contre les crimes rituels au Gabon paru en 2010, sont utilisées pour la conquête ou la pérennisation d'un pouvoir, ou encore pour la réussite dans les affaires. D'où une augmentation de ces meurtres au moment des élections ou de changements de gouvernement, constate Ebang Ondo.

Plus largement, le « crime rituel » s'inscrit dans le même paradigme que le trafic d'ossements humains (« or blanc » au Gabon), ou même la sodomie non consentie, qui permettrait de « prendre la chance » de la personne sodomisée.

Commanditaires, exécutants et « sorciers »

Pour les « crimes rituels », un macabre triangle se dessine entre les « exécutants », les « commanditaires » et les « sorciers ». Le/la commanditaire paye un ou plusieurs exécutant(s), parfois à travers un/des intermédiaire(s) pour tuer et dépecer la/les victime(s), sur instruction du « sorcier ».

Les commanditaires sont forcément aisés financièrement. Ainsi, 98 % d'entre eux seraient issus du monde politique, selon Eddy Minang. Cet ancien procureur d'Oyem (ville du nord du Gabon), actuel procureur de la République près la Cour d'appel de Libreville, est le premier à avoir écrit un livre examinant les « crimes rituels » commis dans le pays d'un point de vue juridique.

Au Gabon, personne n'a jamais été condamné en tant que « commanditaire ». L'affaire du sénateur Gabriel Eyeghe Ekomie est celle qui a le plus défrayé la chronique. En 2012, ce membre du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais (PDG), qui a dominé la vie politique du pays de 1968 à 2023, est placé sous mandat de dépôt à la suite du meurtre, en 2009, d'une fillette de 12 ans, avec prélèvement des organes génitaux, pour 20 millions de francs CFA (environ 30 500 euros). Libéré à la suite d'un non-lieu, il est mort en 2014.

Avec moins de retentissement, Rigobert Ikambouayat Ndeka, un temps ministre de la communication et de l'économie numérique après 2019, a été mis en examen en 2013 pour « instigation d'assassinat avec prélèvement d'organes », rapporte le journal L'Union. À l'époque, il était directeur général de l'Office des ports et des rades du Gabon (Oprag) et membre du Bureau politique du PDG. Il s'est défendu en dénonçant une machination politique et n'a jamais été condamné. D'autres noms circulent, comme celui d'Alfred Edmond Nziengui Madoungou, alias « V Madoungou ». En 2014, cinq proches de cet ancien conseiller du président Ali Bongo, à la tête du pays de 2009 à son renversement en 2023, ont été inculpés pour « assassinat avec prélèvement d'organes humains ».

Plus documenté est le personnage nodal du « sorcier ». Tel un médecin, il prescrit les organes ou le sang à prélever et indique sur quel type de victime cela doit être fait.

L'Occident colonial a longtemps associé toute spiritualité africaine à de la « sorcellerie ». Les Africains restent très marqués par ce stigmate, alors que l'immense majorité des tradipraticiens ne prônent pas les crimes rituels dans leurs pratiques, seuls certains faisant le choix du « côté obscur ». Il arrive même que des monothéistes s'adonnent aux sacrifices, comme en janvier 2015 avec le meurtre d'une jeune fille par un pasteur à Oyem, pour la prospérité d'une église.

Quant aux exécutants, ce sont les petites mains des assassinats. En 2019, nous avons pu en rencontrer, sous condition d'anonymat, qui disaient s'être repentis.

Point commun : ce sont tous des jeunes, sans problème psychiatrique visible, issus de milieux (très) modestes. Bref : des personnes lambda, parfois en couple et ayant des enfants.

Nous racontant sa « première fois », l'un d'eux qui se disait « repenti » se souvient :

« Nous sommes montés dans une voiture, toute noire, vitres fumées. On était quatre ce soir. On a pris un enfant de 7-8 ans, on l'a arraché à sa maman. Je me suis dit : "C'est quel genre de travail ?" Mon frère est arrivé, il m'a donné 500 000 francs CFA (environ 720 euros). J'étais content, mais naïf, parce que j'ai vu l'argent. Au fur et à mesure, on avait des méthodes, on changeait de véhicule. »

Un autre :

« Mon parcours a commencé dans le braquage avec mes condisciples à Tchibanga. Comme on avait une renommée dans le quartier, un député est venu et a cherché à nous rencontrer. Il nous a fait rentrer dans une ligne de crimes rituels. Il commençait à nous demander des êtres humains. On volait les enfants. Après, il nous a fait monter sur Libreville. Il nous demandait d'amener les organes humains. On se rencontrait au Cap [une zone forestière proche de la capitale], en forêt. C'est là-bas qu'on traitait nos affaires. Il nous payait au travail fait : parfois 800 000 francs CFA [environ 1 200 euros]. Parfois, ça augmentait. Si c'est une grande personne, ça augmentait, vers les 1,5 million [environ 2 290 euros], 2 millions [environ 3 000 euros]. Donc, chaque crime avait son prix. [...] On ne savait pas ce qu'il [le député] faisait avec ça. On savait seulement que c'était pour les rituels, pour être riche quoi. »

Ces ex-criminels décrivent les mêmes techniques : voiture aux vitres fumées, parfois taxi complice. En l'absence de véhicule, il faut attirer la victime en dehors des regards, la « droguer ou l'inviter à s'éloigner du circuit, ni vu ni connu ».

À l'origine, des sacrifices à buts collectifs ou « sectaires »

Les sacrifices humains sont loin d'être spécifiques au Gabon ou à l'Afrique. Ils étaient par exemple répandus dans des civilisations de Mésoamérique, de Chine ou encore chez les Celtes.

Au Gabon, ces mises à mort existeraient depuis longtemps, mais n'ont été documentées que par les récits de missionnaires ou d'administrateurs coloniaux. Malheureusement, ils restent parcellaires.

Citant le frère Antoine Roussel (1853), André Raponda-Walker et Roger Sillans notent que « les Eshira auraient immolé, au temps de la traite, un homme et une femme aux deux génies des chutes de Samba et de Nagosi ». Dans le rite du bieri, la victime consentait à se sacrifier pour que ses reliques soient prises après sa mort afin qu'elles deviennent un ancêtre protecteur du clan.

Autre cas de sacrifices humains rapportés par Raponda-Walker et Sillans : lors de la mort d'un chef ou d'un notable, des esclaves ou de jeunes femmes pouvaient être tués pour les servir dans l'Au-delà.

Mais des archives coloniales et missionnaires du milieu du XXe siècle parlent aussi de meurtres dans des « sectes ». Ainsi, un adepte de la « secte de l'homme-tigre » avait tué une personne et consommé sa chair (jugement du 28 janvier 1931 dans l'Ogooué-Ivindo, au nord-est) et un membre de la « secte de la panthère » avait mangé, avec d'autres adeptes, la cervelle d'une passante, suite à un guet-apens en forêt (archives de la Congrégation du Saint-Esprit, cote 2D60.9a4). D'après les récits coloniaux, ces « sectes » offraient des privilèges aux adeptes : par exemple, être facilement innocentés dans des procès au village, être avantagés dans des partages communautaires, etc. (archives de la Congrégation du Saint-Esprit, cote 2D60.9a4).

De fait, on remarque que la mort avait tantôt un but communautaire (assurer la prospérité d'un clan), tantôt servait les privilèges d'une élite, dans le cadre d'une « secte ».

Toutes ces mises à mort ont été réprimées durant la colonisation française. Mais la répression a aussi engendré une transformation de ces pratiques, qui sont progressivement devenues plus secrètes.

Selon l'historienne Florence Bernault (dans l'article « Économie de la mort et reproduction sociale au Gabon », 2005),

« la fabrication rituelle des reliques familiales, par exemple, pouvait s'avérer paradoxalement plus risquée, sous surveillance coloniale, que l'utilisation d'organes et d'ossements prélevés sur des cadavres "discrets", mais extérieurs au lignage. »

La violence de l'imaginaire

Au cours du XXe siècle, la société change sous l'influence de la modernité. Le capitalisme néolibéral, la mondialisation, la montée de l'individualisme, l'urbanisation et l'argent-roi, mais aussi le syncrétisme religieux modifient les moeurs.

Les nouvelles élites, occidentalisées, usent alors de la « violence de l'imaginaire » par le « fétichisme des choses possédées » (belles voitures, belles maisons, etc.) - fétichisme au sens où l'objet aura une valeur au-delà de l'utilitaire -, analyse l'anthropologue Joseph Tonda dans le Souverain moderne.

Le Gabon est particulièrement marqué par des écarts de richesse très élevés, avec une élite ultrariche, capable de financer la Françafrique, et un peuple pauvre.

Mais dans ce pays d'Afrique centrale, contrairement à l'Occident, le visible et l'invisible ne font qu'un, avec une « matérialité des entités imaginaires » énonce Tonda. Les objets comme les corps peuvent être investis de vertus symboliques, mais aussi spirituelles.

Les crimes rituels dans la modernité : la recherche d'un pouvoir individuel

Au Gabon, le « sacrifice », parfois à but collectif ou pour servir un petit groupe comme les « hommes-tigres », se transforme progressivement en « crime rituel », plus secret, réalisé plutôt à des fins personnelles ou élitistes.

Même s'il a pu être employé avant, nous avons trouvé pour la première fois, pour le Gabon, le terme de « crime rituel » en 1939 (archives de la Congrégation du Saint-Esprit, cote 2D60.9a4).

Dans beaucoup d'autres archives, nous avons plutôt lu des termes comme « anthropophagie ». Les utilisations des organes sont assez floues, car seuls les « commanditaires » et les « sorciers » peuvent vraiment en parler, mais ils n'ont presque jamais été entendus par la justice, et nous n'avons pas réussi à les approcher lors de nos recherches de terrain.

Dès les années 1970-1980, des récits plus ou moins avérés sur des enlèvements d'enfants par une « voiture noire » se multiplient. Mais la dictature, dans sa forme la plus stricte, règne alors.

En 1990, après le discours de La Baule de François Mitterrand, les pays d'Afrique francophone réintroduisent le multipartisme. La presse se diversifie, tout comme la diversité politique.

Coïncidence ou pas : les Gabonais ont l'impression d'une augmentation des sacrifices humains depuis ces années 1990, souligne Eddy Minang. Faut-il y voir un lien avec la compétition politique accrue, ou avec une presse qui ose désormais parler du sujet ?

Au Gabon - et plus largement en Afrique centrale -, la population associe souvent ces crimes aux « loges » ou « sectes » (selon les termes employés) comme les francs-maçons, les Rose-Croix ou encore, pour le Gabon, à l'ordre de la Panthère noire.

Ces « loges » sont devenues un passage presque obligé pour l'accès à certains postes chez de nombreuses élites d'Afrique francophone. Pour autant, nous n'avons pas pu démontrer que ces rites, tels que pratiqués aujourd'hui au Gabon, seraient demandeurs de « crimes rituels ».

Peu à peu, la société civile se met à dénoncer et à dénombrer les assassinats. En 2005, Jean-Elvis Ebang Ondo, déjà cité, retrouve son fils de 12 ans, mort, organes manquants. Face à cette tragédie, il crée l'Association de lutte contre les crimes rituels, ce qui lui vaut de recevoir des menaces. En un seul mois de 2008, l'ALCR a recensé 13 « crimes rituels » dans tout le pays et 24 entre janvier et mai 2013.

La presse aussi devient de plus en plus prolixe. À L'Union, Jonas Moulenda se spécialise dans ce genre de faits divers. À tel point qu'en 2015, le journaliste fuit son pays, suite, selon lui, à une traque du présumé commanditaire, « V » Madoungou.

En mai 2013, le ras-le-bol des citoyens prend de l'ampleur : des manifestations éclatent contre les « crimes rituels ». Mais les mouvements sociaux ne parviennent pas à mettre fin à ces pratiques. Assassinats et disparitions continuent. « L'impunité et l'inaction des pouvoirs publics » restent la norme, déplore Eddy Minang.

En janvier 2020, des enlèvements présumés d'enfants embrasent tout Libreville. De présumés kidnappeurs, parfois innocents, meurent lynchés, la population estimant qu'elle seule peut se faire justice elle-même. Les autorités ont démenti tout enlèvement.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui fin août 2023, la presse relate moins les informations liées aux « crimes rituels ». Pourtant, des commanditaires présumés demeurent dans des structures de pouvoir et certaines affaires restent non élucidées. C'est le cas de l'assassinat d'une famille à Franceville (nord-est) en juillet 2024. Officiellement, pas d'accusation de meurtre avec extractions d'organes ; mais pour Jonas Moulenda et une proche de la famille, il s'agirait bien d'un « crime rituel ». Le journaliste nous dit aussi avoir eu écho de cinq autres meurtres du même type depuis 2025...

Cet article a été coécrit avec la journaliste Caroline Chauvet Abalo

Luce Manomba Obame, Doctorante en anthropologie religieuse, École pratique des hautes études (EPHE)