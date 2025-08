Le milieu de terrain tanzanien Feisal Salum, dit "Fay Tutu", a été étincelant face au Burkina Faso, en match d'ouverture du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024, samedi soir au Stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam. Il a été l'un des grands artisans du succès des Taifa Stars, 2 buts à 0.

Le joueur tanzanien d'Azam FC a offert une performance de haut niveau au milieu de terrain, où il s'est distingué par son intelligence, sa bonne vision du jeu, en plus de sa grande capacité à connecter les lignes et à contrôler le rythme du match.

Il n'était pas seulement un distributeur de ballon, mais le coeur battant de l'équipe nationale tanzanienne. Véritable régulateur du tempo de la rencontre, il a logiquement été désigné Homme du match TotalEnergies au terme de cette première rencontre de la compétition.

"Roi" de l'entrejeu et le pilier des "Taifa Stars"

Feisal Salum a assuré à la Tanzanie, le contrôle du milieu de terrain, affichant une grande confiance dans la gestion du ballon, même sous pression. Il a également joué un rôle décisif dans l'organisation des attaques qui ont abouti aux deux buts, inscrits respectivement par Abdul Sopu, sur penalty, et par Mohamed Hussein de la tête, en seconde mi-temps. L'équipe locale a remporté une victoire convaincante en match inaugural du tournoi.

Un bon départ et une motivation morale à continuer de briller

Cette victoire d'entrée donne aux "Taifa Stars" une confiance supplémentaire, et met l'équipe du pays hôte dans une bonne position avant le reste des matches de Groupe B. Un démarrage réussi est toujours un indicateur de grandes ambitions, surtout lorsque cela se vit à domicile, devant son public. Pour la sélection et les joueurs, ce match servira de référence. Le brillant Feisal Salum, s'il continue sur la même lancée, deviendra à coup sûr, l'une des stars en vue du tournoi.

De hautes ambitions et une vision à long terme

Feisal Salum, qui a brillé lors du match d'ouverture du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies "CHAN" 2024, a exprimé sa joie après cette victoire et la performance qu'il a offerte dans la partie. « Cette victoire est un début parfait et rend tous les Tanzaniens fiers et heureux. », a-t-il déclaré.

« Notre objectif est de gagner tous les matchs, d'autant plus que le tournoi se déroule sur notre sol, a ajouté le joueur de 27 ans. Il est important que nous fassions nos preuves et que nous restions soudés dans chaque confrontation ».

Le prix du meilleur joueur du match, un véritable couronnement

Grâce à sa performance exceptionnelle, Feisal Salum s'est vu attribuer le prix du meilleur joueur du match, présenté par TotalEnergies. Un trophée qui couronne ses grands efforts tout au long du match et confirme sa position en tant que joueur pivot de l'équipe nationale tanzanienne.

S'il continue à ce rythme ascendant, Feisal Salum pourrait s'attirer tous les projecteurs lors de cette compétition. Il dispose des qualités techniques nécessaires pour continuer à s'illustrer et postuler pour le titre de meilleur joueur, à la fin du tournoi.

Les rêves des fans tanzaniens grandissent

Cette première victoire en ouverture donne à la Tanzanie un départ parfait dans le Groupe B, suscitant de grands espoirs chez les supporters locaux, fiers d'accueillir le CHAN CAF TotalEnergies pour la première fois (le CHAN 2024 est conjointement organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya). Les rêves des fans tanzaniens grandiront, et avec eux les espoirs de l'équipe nationale tanzanienne. Feisal Salum, quant à lui, tentera de briller davantage et de réaliser des exploits.