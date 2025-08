Sénégal: À Bagneux, la compagnie sénégalaise SenCirk initie les enfants aux ARTs du cirque

Venue de Dakar, cette troupe pionnière du cirque contemporain au Sénégal utilise l'acrobatie, le jonglage et l'équilibre comme outils d'expression, de confiance en soi et de réinsertion sociale. Dans le cadre de « Pause Quartier », une initiative culturelle qui apporte art et animation au coeur des quartiers, SenCirk a transformé la place des Bas Longchamps, à Bagneux, en région parisienne, en un véritable terrain de jeu. Reportage avec les artistes Mariétou Thiam et Mamadou Aïdara, alias « Junior ».

« Tu vas faire une roulade en arrière. Arrivée : poitrine, cuisses collées », souffle Mariétou Thiam, la contorsionniste. Sous le regard attentif des parents, un petit cercle se forme autour d'elle. Habillée d'un legging noir et d'un large tee-shirt blanc, elle s'accroupit pour se mettre à hauteur des enfants.

Madjid, neuf ans, s'applique. Dos au sol, menton contre la poitrine, il bascule d'un coup sec. La roulade est nette. « J'ai réussi à faire des galipettes sans poser les genoux ! », s'exclame-t-il, fier, en se tournant vers sa mère. « Ça améliore la coordination, le mouvement », ajoute-t-elle avec un sourire. Mais pour Mariétou, le cirque dépasse les gestes techniques. « Derrière ces sourires, on travaille sur le partage, la confiance en soi, le leadership ».

Fondée en 2010 à Dakar, SenCirk est la première compagnie de cirque contemporain du Sénégal. Danseurs, acrobates, circassiens autodidactes, ils sont plus d'une dizaine à faire vivre la troupe. À Dakar, la compagnie organise des ateliers de cirque social à destination des enfants talibés - les enfants des rues, les femmes victimes de violences ou encore les détenus. « Nous avons deux missions, résume Mariétou, transmettre l'art et favoriser la réinsertion sociale ».

Un cirque au-delà du corps

Mamadou Aïdara, dit « Junior », incarne cette double vocation. Membre de SenCirk depuis près de dix ans, il forme aujourd'hui des enfants à Dakar et parfois ailleurs, comme ici à Bagneux. « J'ai appris à gérer des groupes de 3 à 22 ans », dit-il. Son parcours commence pourtant bien loin des tapis. « J'ai dormi dans la rue pendant quinze ans, avec des cartons. Puis une famille m'a accueilli », raconte-t-il simplement.

Vendeur de café, joueur de foot, puis danseur, il a été repéré par Modou Fatah Touré, fondateur de SenCirk. « Il m'a dit : "J'ai besoin de toi." Je ne savais même pas si j'allais être payé, mais j'ai dit oui ». Atteint de la polio enfant, Junior a développé un style unique. « Je fais le cirque à ma manière. Je me dis toujours : je fais ce que toi, tu ne peux pas faire ».

En 2016, il impressionne le public de L'Afrique a un incroyable talent. En équilibre sur des tiges, puis sur des bouteilles en verre, il soulève son corps avec une précision chirurgicale. Depuis, il tourne dans le monde entier. « Nous sommes des artistes du corps, mais avant tout des humains. Ce que nous avons vécu, ce que nous portons en tête, nous devons le partager ».

« Ce sont les enfants qui m'ont fait rester »

Le partage est aussi au coeur du parcours de Mariétou Thiam. « Au début, c'était un loisir. Je faisais de la gym au lycée, puis je suis venue à Dakar pour mes études. Un ami m'a emmenée voir un entraînement, et comme il n'y avait presque pas de filles, ils m'ont invitée à rejoindre l'équipe. Mais ce sont les enfants qui m'ont fait rester ».

Assise en tailleur, les cheveux tirés derrière les oreilles, la native de Kaolack, au sud-est de Dakar, occupe sa place avec assurance. Aujourd'hui directrice artistique de SenCirk, Mariétou signe sa première création solo : Jar Jar - « le chemin parcouru » en wolof -, un spectacle aérien qui évoque les injonctions sociales pesant sur les femmes artistes. « Je suis la première fille de mon village à faire une résidence à l'étranger. Ça m'encourage beaucoup [...]. Venir donner des cours ici, c'est comme être à Dakar. On joue avec eux, on partage des moments de bonheur. À nous aussi ça nous fait plaisir ».

Accueillie au Plus Petit Cirque du Monde dans le cadre du programme PAIR 2024, soutenu par l'Institut français, elle développe ce projet avec l'accompagnement de Mathilde Lajarrige, responsable du développement artistique et international de la structure.

Dans le cadre de Mariétou et de son spectacle Jar Jar, ce qui nous a beaucoup plu au Plus Petit Cirque du Monde (PPCM), ce sont notamment ses qualités artistiques. Il faut savoir que Mariétou est l'une des premières artistes du cirque au Sénégal. À travers son projet, elle défie les stéréotypes en tant que femme artiste africaine. Au PPCM on accompagne ce travail avec l'accès notamment à notre chapiteau et la possibilité d'accrocher des agrès spécifiques. Dans son cas, il s'agit d'un agrès aérien constitué d'un cube et d'une calebasse suspendue. D'une manière générale, l'accueil d'artistes internationaux nous permet de croiser les regards et d'échanger avec les communautés locales et les habitants de nos quartiers. Ces résidences venues d'ailleurs permettent un vrai dialogue des cultures, comme ici entre Bagneux et Dakar.