Afrique: Le Tunisien Dhafer Youssef en concert au Stockholm Jazz Festival 2025

L'artiste tunisien de renommée internationale Dhafer Youssef se produira en concert le 12 octobre 2025 dans le cadre du Stockholm Jazz Festival, l'un des plus grands événements musicaux de Suède, prévu du 10 au 19 octobre. Chaque année, ce festival propose près de 300 concerts dans plus de 70 lieux à travers la ville - des salles de concert aux clubs, en passant par les musées et librairies - attirant plus de 30 000 spectateurs sur dix jours.

Considéré comme l'un des joueurs de oud les plus influents au monde, Dhafer Youssef est un passeur entre tradition arabe et jazz contemporain. Son univers musical mêle la spiritualité de la musique soufie à l'improvisation jazz, dans des performances à la fois techniques, immersives et émotionnelles. Chanteur, compositeur et virtuose de l'oud, il s'est imposé sur la scène mondiale grâce à une signature sonore unique.

Son dernier album, « Street of Minarets », fruit de cinq années de création, a été enregistré avec des légendes du jazz comme Herbie Hancock et Marcus Miller. Il s'agit de son projet le plus personnel à ce jour, conçu dans une démarche de création collaborative plutôt que par des compositions figées.

À Stockholm, Dhafer Youssef (oud et voix) présentera un nouveau quintette réunissant : Mark Priore (piano), Johannes Bär (trompette, trombone, tuba), Swaeli Mbappé (basse) et Tao Ehrlich (batterie)

Ce concert exceptionnel se tiendra dans la salle Nalen, l'une des scènes emblématiques du festival. Il figure au programme principal (« Huvudprogram »), aux côtés de grands noms comme Marcus Miller, Lauren Henderson, Dave Holland Trio, Chip Wickham et Ebi Soda + Goran Kajfës Subtropic Arkestra.