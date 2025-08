Tunisie: Trottoirs envahis, prix abusifs, spéculation - La Manouba nettoie ses marchés...

Une campagne conjointe de contrôle économique et sanitaire a été menée samedi à la Manouba, Denden et Tebourba, à l'initiative de la brigade régionale de la police municipale et de la direction régionale du commerce, avec le soutien des unités de la sécurité nationale de la Manouba.

L'opération, qui s'est déroulée tout au long de la journée, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les infractions à la réglementation économique, l'occupation illégale de l'espace public, ainsi que les pratiques spéculatives et commerciales non conformes.

Selon les données fournies dimanche par la police municipale, le bilan de la campagne est le suivant : 16 infractions économiques liées à la concurrence et aux prix, 13 infractions sanitaires pour non-respect des règles d'hygiène, 4 balances de pesée saisies et 7 points d'occupation anarchique supprimés au niveau du marché municipal de la Manouba.

La campagne a également été marquée par une visite inopinée du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Saïed, au marché de la Manouba. Accompagné du gouverneur et du directeur régional du commerce, le ministre a suivi de près le déroulement de l'opération et s'est entretenu avec plusieurs commerçants, vendeurs et consommateurs.

Il a souligné à cette occasion la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de lutter efficacement contre les pratiques spéculatives et la manipulation des prix, appelant à davantage de coordination entre les autorités locales et les services de contrôle.

Les autorités ont en outre annoncé la poursuite des campagnes de contrôle, notamment nocturnes, afin de préserver la tranquillité des citoyens et empêcher l'occupation illégale des trottoirs et de la voie publique, en dehors des zones autorisées. L'objectif : garantir un cadre de vie sain, sûr et respectueux de la législation en vigueur.