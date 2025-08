Tunisie: Super Coupe de Tunisie - Radès EST-ST - EST Confirmer l'ascendant

En février dernier, l'Espérance a remporté la Supercoupe de Tunisie 2023-2024 face au Stade Tunisien, qu'elle a battu également le premier juin en finale de la Coupe de Tunisie.

Un adversaire qu'elle retrouve cet après-midi en Supercoupe de Tunisie 2024-2025 avec pour ambition de confirmer son ascendant et s'offrir un triplé.

Les « Sang et Or » disputeront cet après-midi leur premier match officiel en affrontant les Stadistes en Supercoupe de Tunisie 2024-2025. Pour Maher Kanzari, c'est une opportunité qui se présente à lui pour marquer l'histoire en signant un triplé au titre de la saison 2024-2025. Pour ce faire, il faudra battre cet après-midi le Stade Tunisien afin d'ajouter le trophée de la Supercoupe à ceux du championnat et de la Coupe de Tunisie.

Maher Kanzari et ses joueurs retrouveront tout à l'heure les Stadistes, forts de leur ascendant psychologique. En février dernier, les « Sang et Or » ont battu les Bardelais en Supercoupe de Tunisie 2023-2024 avant de les vaincre de nouveau le 1er juin en finale de la Coupe de Tunisie. Des retrouvailles sous le signe de la confirmation pour des « Sang et Or » avides de titres.

Un grand test pour Memmiche !

Tout à l'heure, le onze de départ connaîtra un changement et pas le moindre : en l'absence de Béchir Ben Saïd, blessé, Amanallah Memmiche gardera les bois. Un grand test pour ce jeune gardien dont la saison dernière a été un fiasco. A 21 ans, Memmiche doit se reprendre en main dans la perspective de relancer sa carrière. Il n'a qu'à profiter de l'opportunité qui se présente à lui et sortir le match qu'il faut contre le Stade Tunisien d'autant qu'il y a un titre en jeu.

Pour rappel, le coach « sang et or » sera privé tout à l'heure des services de Chiheb Jebali et Onuche Ogbelu qui ont écopé, chacun, lors de la finale de la Coupe de Tunisie, d'un troisième avertissement suspensif. Quant à Rodrigo Rodrigues et Yan Sasse, revenus tardivement à Tunis, ils ne sont pas encore compétitifs.

En contrepartie, Maher Kanzari peut compter sur les services de la nouvelle recrue, l'arrière droit mauritanien, Ibrahima Keita, qualifié après la résiliation du contrat de Roger Aholou.

L'entraîneur « sang et or » peut aussi compter sur Youssef Belaïli qui, même s'il est rentré tardivement en Tunisie, affiche la grande forme bien qu'il n'ait pas fait la préparation physique avec ses coéquipiers.

Ainsi, Youssef Belaïli conduira cet après-midi l'attaque « sang et or » avec l'ambition d'être le principal artisan d'un troisième sacre au titre de la saison 2024-2025.