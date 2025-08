Sénégal: Forum « Fii Sénégal » - L'Apix dévoile les atouts économiques et sociaux du pays

En prélude au Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal) prévu les 7 et 8 octobre 2025, l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (Apix) a tenu une rencontre d'échanges avec les médias, samedi à Dakar. Objectif : sensibiliser et mobiliser autour des enjeux d'attractivité du Sénégal.

Dans la perspective du Forum « Fii Sénégal », plateforme stratégique destinée à renforcer l'attractivité du pays, l'Apix a réuni la presse nationale pour partager les objectifs et les perspectives de cette rencontre d'envergure. Une initiative saluée par de nombreuses personnalités, dont le directeur général d'Invictus Capital & Finances, Isac Mbaye, qui a souligné la pertinence d'un tel forum dans un contexte mondial marqué par le resserrement des conditions financières.

« Le Sénégal reste une terre d'opportunités », a-t-il rappelé, évoquant les leviers comme la titrisation, qui pourraient être explorés pour diversifier les sources de financement. Il a aussi mis en avant la récente réussite de l'appel public à l'épargne qui a permis de lever plus de 400 milliards de FCFA, preuve de la crédibilité du pays sur les marchés financiers.

Une signature économique toujours forte

Pour le directeur général de l'Apix, Bakary Sèga Bathily, le Sénégal conserve une attractivité intacte. « Le pays se distingue par la solidité de ses fondamentaux économiques et la vitalité de son secteur privé », a-t-il déclaré. Rien que pour les années 2024 et 2025, près de 3 970 milliards de FCFA d'investissements agréés ont été enregistrés à travers le Guichet Unique de l'Apix.

Il a également mis en avant une stratégie nationale claire, articulée autour de la valorisation des atouts du Sénégal : stabilité politique, position géographique stratégique, ressources naturelles, infrastructures modernes, et qualité du capital humain. À cela s'ajoute une ambition de diversification des partenariats et de montée en gamme de l'économie sénégalaise, notamment à travers l'intégration dans les chaînes de valeur industrielles africaines et mondiales.

Parmi les projets structurants évoqués : l'exploitation du pétrole de Sangomar (depuis juin 2024) et du gaz de GTA (prévue en décembre 2024), le programme national de transfert d'eau, les agropoles, les coopératives agricoles et le développement des PME innovantes.

Une ambition portée par la souveraineté économique

Le ministre-conseiller en communication à la Présidence de la République, Papa Cheikh Saadbu Sakho Djimbira, a quant à lui rappelé l'ambition du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko : bâtir un Sénégal prospère porté par une économie souveraine.

« Le président a formulé un rêve : que les Sénégalais s'approprient le mot souveraineté. C'est plus qu'un mot, c'est une volonté de construire pour nous-mêmes ce qui est le mieux pour notre peuple », a-t-il affirmé. Il a invité les citoyens à se mobiliser dans cet élan collectif, appelant à transformer les défis en leviers de progrès.

Unir les forces pour valoriser le Sénégal

Le directeur général du quotidien national Le Soleil, Lamine Niang, a salué la démarche de l'Apix et insisté sur l'importance de faire connaître les réussites économiques du pays. « Toutes les occasions sont bonnes pour parler en bien du Sénégal. Nos deux structures, l'Apix et Le Soleil, ont tout intérêt à conjuguer leurs efforts pour mieux valoriser les réalisations qui façonnent le Sénégal de demain », a-t-il soutenu lors de la remise officielle d'un magazine consacré aux projets phares de l'Apix.