Sénégal: Forêt classée de Rao - Un écosystème stratégique sous pression

À l'occasion de la 42ᵉ Journée nationale de l'Arbre, la forêt classée de Rao, dans la commune de Gandon, a été mise en lumière comme un symbole à la fois de richesse écologique et de fragilité environnementale.

S'étendant sur plus de 2 000 hectares, Rao est la plus vaste forêt classée de la commune de Gandon. Située au carrefour des dynamiques sahéliennes et côtières, elle fait partie de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal, ce qui lui confère une importance écologique majeure.

Ses ressources forestières contribuent à la régulation climatique, à la protection des sols et au maintien de la biodiversité. Mais ce "joyau de biodiversité" est aujourd'hui confronté à de multiples menaces : urbanisation galopante, surpâturage, coupe illicite de bois et effets du changement climatique. Selon les données des Eaux et Forêts, le Sénégal perd chaque année plus de 11 000 hectares de forêts, et la campagne 2024-2025 a vu plus de 1,23 million d'hectares ravagés par les feux de brousse.

Un appel à la restauration

La célébration de la Journée nationale de l'arbre a permis de lancer des actions concrètes pour inverser la tendance : plantations pour renforcer le couvert végétal, création d'espaces de pâturage et installation d'un jardin écologique destiné à soutenir les activités des femmes tout en préservant l'écosystème.

Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, restaurer Rao est « un signal fort pour inverser la dégradation du couvert végétal ». De son côté, le maire de Gandon, Alpha Mamadou Diop, a insisté sur la responsabilité locale « C'est à nous de préserver nos forêts classées, de reboiser massivement et de continuer le travail au-delà de cette journée ».

