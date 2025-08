Sénégal: Journée nationale de l'Arbre - Le PM Ousmane Sonko promeut une reforestation 'innovante et inclusive'

La 42e édition de la Journée nationale de l'arbre s'est tenue ce dimanche 3 août dans la forêt classée de Rao, commune de Gandon. Présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, la cérémonie a mis l'accent sur une mobilisation nationale pour restaurer les écosystèmes et faire du reboisement un levier de développement durable."Planter un arbre, c'est nourrir demain", a déclaré le Premier ministre

Dans son allocution, le Premier ministre a insisté sur la dimension stratégique de cette édition. « Cette journée n'est pas seulement symbolique. Elle marque un week-end d'action convergente, inclusive et innovante », a-t-il déclaré, annonçant deux initiatives phares : le challenge "2 millions d'arbres en 48 heures" et la Caravane écologique nationale 2025, qui parcourra le pays pour restaurer les écosystèmes et sensibiliser les populations.

Le choix de Rao répond, selon lui, à une urgence écologique : « Cette forêt est un joyau de biodiversité mais elle est menacée par l'urbanisation, le surpâturage et les effets du changement climatique. Restaurer cet espace, c'est envoyer un signal fort ». Deux espèces emblématiques ont été retenues comme arbres parrains : le manguier, « levier de souveraineté alimentaire », et le baobab, « symbole de résilience et de paix ».

Le Sénégal perd chaque année 11 536 hectares de forêts et que 1,23 million d'hectares ont été ravagés par les feux de brousse en 2024-2025, Ousmane Sonko a lancé un appel à la mobilisation nationale : « Planter un arbre aujourd'hui, c'est restaurer notre dignité écologique et bâtir un avenir durable et résilient ».

Au-delà du geste symbolique, la campagne prévoit des actions pratiques : plantations pour fixer les sols, création d'espaces de pâturage et installation d'un jardin écologique pour soutenir les activités génératrices de revenus des femmes tout en préservant la forêt.