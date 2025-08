Burkina Faso: Formation professionnelle - Le ministre Boubakar Savadogo encourage des vacanciers en apprentissage de métiers

Le ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, en collaboration avec Burkina Suudu Bawdè (BSB), a organisé une visite dans deux centres de formation professionnelle, vendredi 1er août 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, à travers le programme Burkina Suudu Bawdè veut encourager les élèves du secondaire à apprendre des métiers pratiques pendant les vacances. A cet effet, le département a visité, vendredi 1er août 2025, à Ouagadougou, deux centres de formation professionnelle qui initient les élèves du secondaire à 14 métiers pratiques pendant les vacances. Selon le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, ces établissements accueillent des élèves pendant les vacances scolaires dans le cadre d'une initiative qui s'inscrit dans la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour garantir à chaque élève du Burkina, la possibilité d'apprendre un métier.

« Pour concrétiser cette ambition présidentielle, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre, dont celle de Burkina Suudu Bawdè qui propose, durant les vacances, l'apprentissage de 14 métiers différents aux élèves du secondaire », a-t-il affirmé. Dans les deux centres, le ministre a confié avoir constaté l'engagement des jeunes venus de toutes les zones de Ouagadougou, y compris des quartiers éloignés. Il a aussi relevé que certains d'entre eux sont déjà inscrits dans des filières techniques, mais viennent renforcer leurs compétences. Pour lui, cela est la preuve de la pertinence de l'initiative. « Ce besoin peut également refléter le manque d'équipements dans leurs établissements d'origine », a-t-il souligné. M. Savadogo a, à l'occasion, interpellé les parents à occuper pendant les vacances scolaires, les élèves dans une ambiance détendue, motivante et sans pression excessive.

Offrir une formation de qualité

Il a assuré que ces formations contribuent à développer chez les apprenants des compétences précieuses, à élargir leur horizon et à mieux les orienter pour leur avenir professionnel. Le directeur général de Burkina Suudu Bwadè, Kèrabouro Palé, a indiqué qu'en tant qu'opérateurs publics en matière de développement des compétences techniques et professionnelles, sa structure a la responsabilité d'offrir à ces jeunes une formation de qualité et mieux adaptée aux réalités du terrain.

« La formation concerne les élèves du 1er et du 2nd cycle avec des tarifs de 15 000 F CFA à 35 000 F CFA selon le métier », a-t-il ajouté. Concernant les métiers, M. Palé a cité, entre autres, les installations d'antennes paraboliques, la manucure-pédicure, la pisciculture, la réparation de téléphones portables, l'électricité bâtiment et énergie solaire, la plomberie sanitaire, la coiffure, la saponification, la cuisine et restauration. L'encadreur en réparation de téléphones portables, Aubin Stéphane Kaboré, a fait savoir que la formation inclut une initiation à la partie logicielle, notamment au flashage des téléphones et à la récupération de données. « Cette compétence est essentielle dans la mesure où les usagers perdent fréquemment leurs téléphones et la perte de données personnelles est souvent la conséquence la plus dommageable », a t-il soutenu.