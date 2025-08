Burkina Faso: Ve Salon régional de l'artisanat - Le DG du SIAO, Eric Bassolé sollicite l'accompagnement de Sidwaya

La Ve édition du Salon régional de l'artisanat (SARA) va se tenir, du 24 au 31 octobre 2025, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé sous le patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. A trois mois de l'évènement, le directeur général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), Eric Bassolé, est venu solliciter l'accompagnement de Sidwaya, à l'occasion d'une visite de courtoisie qu'il a rendue à la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, le vendredi 1er août 2025, à Ouagadougou.

Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) et Les Editions Sidwaya entretiennent des relations partenariales dynamiques, gagnant-gagnant, qui se bonifient année après année. Dans le cadre du renforcement de cette fructueuse collaboration, le Directeur général (DG) du SIAO, Eric Bassolé, a rendu une visite de courtoisie à la DG du « journal de tous les Bur-kinabè », Assétou Badoh, vendredi 1er août 2025, à Ouagadougou. Cette rencontre a servi de cadre pour M. Bassolé de porter à la connaissance de la première responsable de Sidwaya de l'organisation de la Ve édition du Salon régional de l'artisanat (SARA), prévue du 24 au 31 octobre 2025, à la place de la Nation de Tenkodogo, dans la région du Nakambé, sur le thème : « Artisanat burkinabè et industrialisation : quelle contribution à la souveraineté nationale ». Il en a également profité pour solliciter le soutien de Sidwaya afin de donner un grand écho à ce 5e SARA.

« Il est de notre devoir de revenir vers notre partenaire habituel pour lui demander son accompagnement pour la couverture médiatique de l'évènement », a-t-il ajouté. Placé sous le patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l'édition 2025 du SARA, qui s'inscrit dans la mission de la direction générale du SIAO, vise à créer un cadre de rencontre et d'échanges pour les artisans burkinabè en vue de faciliter leur accès aux marchés, encourager la consommation des produits et services de l'artisanat local. Contenu et innovations Il a également pour objectifs de susciter la créativité et l'esprit de compétitivité chez les artisans, de contribuer à la dynamisation de l'économie locale, à une meilleure préparation des artisans burkinabè aux éditions du SIAO, et de rapprocher davantage ce salon international des artisans des différentes régions. 600 exposants, toutes catégories confondues, issus des régions du pays, sont attendus aux biennales régionales de l'artisanat.

Plusieurs activités seront au programme de cette biennale. Il s'agit de la cérémonie officielle d'ouverture et clôture, d'un cross populaire, l'exposition/vente des produits artisanaux, un séminaire sur le thème de l'édition, une animation culturelle et des prestations d'artistes, une compétition entre artisans, et de la proclamation des résultats et remise des prix. Trois principales innovations seront au rendez-vous de cette édition. Il s'agit de la mise en place du concept « Bolobarasso », qui « se veut un cadre d'expression du savoir-faire artisanal qui allie créativité, histoire et valorisation des pratiques et usages d'outils traditionnels, de l'espace « Burkim riibo », dédié aux restaurateurs et chefs cuisiniers artisans et visant à mettre en valeur les mets locaux et le savoir-faire culinaire artisanal.

Il y aura également l'« Académie du SARA », destiné aux séances pratiques de renforcement de capacités interactives entre professionnels du domaine, étudiants, chercheurs, etc. sur des thématiques émergentes et innovantes en vue de dégager des perspectives.

Les stands à 75 000 et 100 000 F CFA

Le DG du SIAO a aussi indiqué que sa présence dans les locaux de la Maison commune s'inscrit dans une démarche de reconnaissance à l'égard de son traditionnel partenaire. « Nous avons un très bon partenariat avec Sidwaya. L'objectif de la visite de courtoisie de ce matin est de remercier la maison pour ce qu'elle fait pour nous lors des différentes éditions du SIAO, à travers la création de pages spéciales dédiées au SIAO », a confié Eric Bassolé.

Le partenariat n'étant pas figé, les services techniques des deux parties vont revisiter les axes de coopération, à l'effet de dégager de nouvelles pistes d'amélioration, d'innovation, a-t-il fait savoir. Pour participer à ce SARA, les exposants doivent commencer par remplir la fiche d'inscription, tout en indiquant le type de stand souhaité, à transmettre à l'adresse de la direction générale du SIAO ou à l'adresse email : salonsiao@gmail.com ou encore dans une Direction régionale du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et procéder ensuite au paiement du coût de location du stand pour valider l'inscription. Les coûts de location des stands sont de 75 000 F CFA (air libre et restaurant), 100 000 F CFA (climatisé) et de 200 000 F CFA pour les institutions.