Burkina Faso: Ministère en charge des affaires étrangères - L'annuaire statistique 2024 validé

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a organisé un atelier de validation de son annuaire statistique 2024, vendredi 1er août 2025, à Ouagadougou.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a entamé le processus d'élaboration de son annuaire statistique 2024. Pour sa validation, un atelier a été organisé, le vendredi 1er août 2025, à Ouagadougou, par ledit département. Cet atelier a pour but de revoir les informations importantes pour les décisions statistiques et opérationnelles. Le représentant du ministre des Affaires étrangères, le conseiller technique, Hugues Christian Lingani, a expliqué que l'annuaire statistique est un document qui regroupe l'ensemble des données statistiques d'un département.

« Le document fait le recueil de toutes les informations relatives aux réalisations et aux évolutions enregistrées au cours des dernières années », a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a fait savoir que cet atelier national constitue la dernière étape du processus, celle consistant à s'assurer davantage que les données sont de qualité. Dans cette même lancée, il a ajouté que cette vérification s'inscrit dans l'optique de valider le document et de procéder à sa diffusion large pour le bien-être de tous. M. Lingani a affirmé que le présent annuaire statistique vient renforcer la production statistique et conforter sa place dans le système national de production et de diffusion périodiques de l'information statistique officielle au profit des utilisateurs.

Il a indiqué que c'est au cours de l'année 2022 que le ministère s'était résolument inscrit dans la dynamique de production régulière des statistiques diplomatiques. Il a également évoqué le fait que cet effort est en droite ligne avec la charte africaine de la statistique adoptée en février 2009 et le décret n°2007741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007. Le représentant du chef de la diplomatie burkinabè a aussi abordé le fait que l'annuaire statistique 2024 à l'instar des deux précédents, offre au public national et international des données statistiques fiables et pertinentes sur la période de 2017 à 2024. Il a exposé que ledit annuaire rend compte des réalisations et évolution dans les axes tels que les moyens humains et financiers du ministère, la coopération bilatérale et multilatérale.