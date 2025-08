Afrique: L'agence de sécurité des réseaux d'information (INSA) redouble ses efforts pour développer des technologies indépendantes au service de la cybersouveraineté.

Addis-Abeba — L'Agence de sécurité des réseaux d'information (INSA) intensifie ses efforts pour développer des capacités technologiques indépendantes, afin de garantir la cybersouveraineté de l'Éthiopie.

L'Agence de sécurité des réseaux d'information (INSA), en partenariat avec l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba (ASTU), a lancé la quatrième édition annuelle du Cyber Talent Summer Camp.

Le programme a sélectionné plus de 800 participants parmi plus de 8 000 candidats sur la base de leurs résultats scolaires, de leur talent et de leur créativité.

Les sessions de formation de cette année se déroulent sur trois sites : l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba (ASTU), le siège de l'INSA et l'Université de Bahir Dar.

Lors du lancement officiel, la directrice générale de l'INSA, Tigest Hamid, a souligné le rôle crucial du programme dans le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée en cybersécurité.

Elle a insisté sur l'importance de créer une « cyber-armée » utilisant des technologies locales pour atteindre la cybersouveraineté.

Selon Tigest, une équipe solide en cybersécurité contribuera à la réalisation de l'Éthiopie numérique 2025 en développant les services en ligne et en prévenant les cyberattaques.

Elle a souligné l'engagement de l'INSA à former des talents compétitifs à l'échelle internationale et à promouvoir des technologies indépendantes.

Le vice-président de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, Kemal Ibrahim, a réaffirmé la volonté de l'université de collaborer étroitement avec l'INSA pour former des professionnels qualifiés en cybersécurité et dans les domaines connexes.

Il a ajouté que l'université se concentre sur la cybersécurité, la science des données et la recherche, et qu'elle est prête à allouer des ressources et à collaborer avec l'INSA dans ces domaines.