Congo-Kinshasa: Signature d'un accord-cadre de coopération transfrontalière entre le Congo et la RDC

Le jeudi 31 juillet, à Oyo (République du Congo), la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo ont franchi une étape majeure dans le renforcement de leur coopération bilatérale en signant un accord-cadre de coopération transfrontalière.

Cette signature est intervenue à l'issue de trois jours de travaux conjoints, marquant la 11e session de la Commission spéciale Défense et Sécurité et la 10e session de la Commission technique mixte sur les frontières. Les deux États ont également adopté le règlement intérieur de la Commission Défense et Sécurité, consolidant ainsi les bases d'un dialogue structuré et durable.

Parmi les engagements phares contenus dans la feuille de route conjointe : il y a la démilitarisation des îles disputées entre les deux pays, l'opérationnalisation des points d'entrée officiels pour faciliter les échanges, la Démarcation de 150 km de frontières dès septembre 2025 et la création d'un marché forain transfrontalier entre Kwamouth (RDC) et Ngabé (Congo-Brazzaville), visant à renforcer l'intégration économique et culturelle des communautés riveraines.

Le vice-Premier ministre congolais en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo, a salué le leadership des présidents Félix Tshisekedi et Denis Sassou N'Guesso, soulignant que leur engagement personnel a été déterminant pour la réussite de ces assises.

Il a également félicité les experts des deux pays pour leur rigueur et leur sens du patriotisme, tout en appelant à une mise en oeuvre effective des recommandations formulées dans les différents documents signés.

La rencontre s'est conclue dans une atmosphère conviviale, avec un échange symbolique de présents entre les chefs des délégations techniques. Le message commun de Kinshasa et Brazzaville est clair : la frontière n'est pas une ligne de séparation, mais un espace de coopération, de paix et de développement partagé.