Tunisie: Guellala vise l'excellence - Bientôt un label de qualité pour sa poterie

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekeya, a inauguré samedi soir la 24e édition du Festival international de poterie de Guellala, sur l'île de Djerba, en présence du gouverneur de Médenine, Walid Taboubi, et d'une délégation du ministère. Ce festival, dédié à la valorisation de la poterie artisanale, se poursuivra jusqu'au 17 août.

À cette occasion, le ministre a souligné l'importance stratégique du secteur de l'artisanat dans les exportations tunisiennes, précisant que les exportations du secteur ont dépassé 160 millions de dinars en 2024, dont une part significative provient de la poterie.

Il a annoncé l'existence d'un programme de labellisation visant à protéger la poterie de Guellala et à lui accorder une appellation de qualité, afin d'en accroître la visibilité et la valeur sur les marchés intérieur et extérieur.

Sofiane Tekeya a également mis l'accent sur l'enjeu de l'intégration des jeunes et des diplômés dans ce secteur, en tant que vecteurs d'innovation, de diversification et de transmission. Il a estimé que ce festival constitue une occasion renouvelée de faire connaître une tradition ancestrale, d'enrichir l'offre touristique locale et de dynamiser l'économie des métiers de l'artisanat.

Le ministre a assisté au défilé d'ouverture, mêlant tableaux artistiques et folkloriques tunisiens, libyens et algériens, illustrant la richesse des cultures maghrébines à travers la musique et la danse. Le carnaval a mis en lumière le métier de potier dans une démonstration vivante retraçant toutes les étapes de fabrication, depuis l'extraction de l'argile à 150 mètres de profondeur jusqu'à la cuisson dans les fours traditionnels.

La poterie constitue une activité clé à Guellala, où près de 200 artisans exercent, dont plusieurs diplômés de l'enseignement supérieur. Selon Slim El Ghanja, délégué régional de l'artisanat, les exportations annuelles de poterie dépassent 20 millions de dinars, en plus des ventes réalisées lors des foires et expositions.

Il a plaidé pour la création d'un centre de formation multidisciplinaire à Djerba, intégrant notamment un cursus spécialisé en poterie, afin de répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée.

Le programme du festival comprend des expositions d'artisanat et d'arts plastiques, des ateliers de poterie, de calligraphie et de dessin, ainsi que des conférences sur le patrimoine de Djerba, des compétitions sportives, des spectacles artistiques et des tournois de football et d'échecs. Des courses de chevaux et des démonstrations de fantasia viendront également animer cette édition.