Tunisie: SuperCoupe de Tunisie - Radès (17h15) - EST-ST - ST A coeur vaillant...

Le Stade Tunisien tentera de décrocher cet après-midi un titre qui le fuit depuis 1966, ce sera la 3e présence des Bardolais en Supercoupe après l'édition de 1960 et celle de la saison écoulée.

Aujourd'hui, c'est toutefois loin de se poser en conquérants que les Stadistes vont croiser les « Sang et Or », avec pour enjeu, le Super tunisien. A l'épreuve du champion en titre, le Stade est appelé à confirmer ses nouvelles ambitions, et, par la même, valider le travail effectué en amont par sa tête pensante, Chokri Khatoui.

C'est donc un derby en forme de révélateur qui attend les Stadistes à Radès. En clair, une victoire donnerait davantage de crédit à la méthode Khatoui, après que nous en avons déjà vu les prémices et perçu les premiers signes lors du barrage face à l'USM récemment.

D'ailleurs, toujours en marge du succès face aux gars du Ribat, indépendamment du fait que le coach des Bleus, Montassar Louhichi, a aligné son équipe B (à tort du reste), ce qui a distingué ce Stade-là par rapport à la sortie amicale face à Ahly du Caire, c'est ce subtil mélange de rigueur, d'opiniâtreté et d'intelligence dans le jeu.

Bref, l'équipe développe un jeu cohérent et à l'identité assumée. Surtout même, l'impression qui prédomine est que tous les joueurs alignés tirent dans le même sens, avec une production d'ensemble basée sur le travail, l'humilité et la mise en valeur du collectif.

La « Der » de Mugisha

Aujourd'hui donc, il y a une très bonne symbiose entre les joueurs et des constantes de groupe à valider cet après-midi face au Rekordmeister tunisien. Passons à présent aux contours de l'équipe appelée à débuter face à l'EST. Comme le rappelle le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne mais, face au tenant, la prudence serait de mise, même si la meilleure défense, c'est l'attaque.

Revisitons maintenant ligne par ligne le Onze pressenti. De prime abord, devant le gardien Farhati, sur le flanc droit, Khalfa et Ouerghemi sont en ballottage, Yassine Mizouni sera titularisé sur le côté opposé et le tandem Adem Arous-Marouen Sahraoui occupera l'axe. Au coeur du jeu à présent, ce sera la dernière sortie du piston Mugisha Bonheur après sa récente signature au profit d'Al Masry Port Said.

Et aux côtés du Rwandais, l'on retrouvera la sentinelle Rayan Smâali et le relayeur ivoirien Yussuf Touré. Quant au demi-gauche sénégalais, Amath Ndaw, il serait maintenu en réserve et probablement lancé en seconde période, selon le cours de la rencontre.

Enfin, en attaque, après le départ consommé de Sadok Kadida à Ghazl El Mahalla d'Egypte, la pointe Amir Jaouadi débutera à nouveau la rencontre, alors que Khalil Ayari occupera le couloir droit et Amine Khemissi prendra l'aile gauche.

Voilà pour le profil de l'équipe amenée à entamer le match, non sans oublier aussi que Chokri Khatoui gardera plus d'un atout dans sa manche avec la présence des attaquants Nacef Atoui, Ahmed Beji et autre Abderahman Hanchi.