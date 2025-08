Afrique: Jeux Africains Scolaires - Six disciplines en lice samedi à Annaba pour davantage de médailles

ANNABA — Six disciplines sportives seront en lice samedi à Annaba pour le compte de la septième journée des Jeux scolaires africains (Algérie-2025), dans l'objectif de décrocher plus de médailles et consolider ainsi la première place de l'Algérie au classement général de la compétition africaine.

Les disciplines en lice, à savoir l'athlétisme, le cyclisme, le judo, l'escrime et le kayak, ambitionnent de décrocher le maximum de médailles, notamment en or, tout en profitant de l'affluence du public dans les différentes salles de compétition comme une source de motivation supplémentaire pour monter sur les podiums.

Par ailleurs, l'équipe nationale de football des moins de 17 ans affrontera, lors de cette septième journée des Jeux, son homologue ougandaise pour le compte des demi-finales, au stade Chabou (19h00), avec l'objectif de composter son billet pour la finale.

L'athlétisme, représenté par 65 athlètes algériens (33 garçons et 32 filles), participeront aux épreuves de lancer de marteau, lancer de poids, saut à la perche, 100 m haies, ainsi qu'aux courses de 100 m, 800 m, 400 m, 1500 m, 400 m haies et au saut en longueur, sur les stades du 19-mai 1956 et Chabou à Annaba.

Les compétitions de judo se poursuivent également pour leur deuxième jour.

Les filles concourent dans les catégories de moins de 57 kg, -63 kg, -70 kg et + 70 kg, tandis que les garçons participent dans les catégories de moins de 73 kg, -81 kg, -80 kg et + 80 kg.

Les 31 judokas algériens (15 filles et 16 garçons) viseront à nouveau à briller et à dominer les compétitions organisées dans la salle Chehlaf, après avoir offert à l'Algérie six médailles d'or vendredi grâce à leur grande détermination, en présence de 21 pays africains.

Dans les épreuves du kayak, quatre Algériens (filles et garçons) disputeront les finales en double, garantissant à l'Algérie deux médailles d'or et deux d'argent sur la plage d'Omar Rezi.

Quant au cyclisme, six coureurs masculins participeront à la course en ligne, sous forme d'une boucle de huit tours (7 km chacun), soit 56 km au total.

A la salle Saïd Ibrahim, les compétitions d'escrime se poursuivent pour leur deuxième jour avec le déroulement des tours préliminaires la matinée, alors que et les finales se dérouleront en soirée, dans les disciplines du fleuret (garçons), de l'épée (filles) et du sabre (garçons).

Ces épreuves constituent une excellente opportunité pour la Fédération algérienne d'escrime de découvrir de jeunes talents et d'évaluer le niveau des escrimeurs en vue des prochaines compétitions internationales, notamment pour les jeunes.

A noter que ces Jeux offrent une occasion unique aux staffs techniques pour identifier, encadrer et accompagner les jeunes talents sportifs, afin de représenter les couleurs nationales lors des futures échéances internationales.