Algérie: Commerce - Intensification des opérations de contrôle des produits alimentaires à travers le pays

ALGER — Les services de contrôle du commerce à travers les différentes wilayas du pays ont intensifié leurs efforts sur le terrain pour s'enquérir de la conformité des produits alimentaires aux normes et du respect des règles de sécurité sanitaire par les commerçants et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national de contrôle estival, a indiqué samedi un communiqué du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national.

Le renforcement des opérations de contrôle durant les périodes nocturnes et les week-ends qui connaissent une forte activité commerciale et une hausse de la demande sur les produits alimentaires et les plats prêts à consommer, intervient en application des instructions du ministre du secteur, Tayeb Zitouni, en vue de renforcer la vigilance préventive et de réduire les risques liés au non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, précise la même source.

La démarche consiste en "l'intensification des opérations de contrôle des activités en lien direct avec la santé du consommateur, à l'instar des pâtisseries, des épiceries, des restaurants et des points de vente directe".

Pour ce faire, les agents de contrôle procèdent à la constatation du respect des normes d'hygiène et de santé, au contrôle des conditions d'exposition, de réfrigération et de stockage, et à la vérification de la salubrité des différents produits alimentaires mis en vente et des prix appliqués, selon le communiqué.

Selon le ministère, les citoyens ont positivement réagi à ce déploiement sur le terrain, le qualifiant de "valeur ajoutée" à même de renforcer la rigueur commerciale et de réduire les dépassements éventuels.

Affirmant que cette campagne se poursuivra à un rythme croissant, le ministère a indiqué que les contrôles seront étendus aussi bien sur le plan temporel que géographique, au cours de cette période.

Le ministère a, en outre, réitéré son appel aux commerçants au strict respect des conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire, exhortant les citoyens à s'acquitter de leur rôle dans le contrôle participatif, en signalant immédiatement tout dépassement, à l'effet de renforcer la transparence et promouvoir une culture de consommation sûre et responsable.