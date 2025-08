Tunisie: Robyn Bennett enflamme Hammamet dans une soirée entre jazz, soul et humanité

Le théâtre de plein air de Hammamet a vibré, dimanche 3 août 2025, au rythme des sonorités jazz, soul, blues et rock de la chanteuse franco-américaine Robyn Bennett. Invitée dans le cadre de la 59e édition du Festival international de Hammamet (FIH, 11 juillet - 13 août 2025), l'artiste a livré une performance intensément humaine et profondément émotive.

Dès les premières notes, le public a été happé par l'univers singulier de Robyn Bennett. Entourée de musiciens talentueux, elle a offert un concert qui transcende les frontières culturelles et musicales. Nourrie de ses racines et de multiples influences, elle a su faire dialoguer avec finesse puissance vocale, présence scénique et engagement.

Sur scène, avec son timbre vibrant et sa voix ample, Robyn Bennett a enchaîné un florilège de titres issus de ses différents albums, parmi lesquels Higher Ground, Too Hot, I'm Not Cool, Little Pieces of You ou encore Stuck. Certaines chansons, telles que Take it Slow ou Fight Song, ont particulièrement touché le public par leurs messages universels autour de la paix, de la résilience et des droits humains.

Virevoltante, tambourin en main, Robyn Bennett a dansé, joué, dialogué avec ses musiciens et surtout avec le public, invité à reprendre en choeur le refrain entraînant de OK All Right. La scène s'est alors transformée en un véritable espace de communion dans un voyage musical à la croisée des cultures.

Originaire de Pennsylvanie et installée en France depuis 2006, Robyn Bennett a façonné une carrière singulière. Puisant dans l'héritage du jazz de La Nouvelle-Orléans, elle le réinvente dans une esthétique contemporaine, empreinte de valeurs universelles comme l'amour, la liberté, l'espoir et l'humanité - portée par un cri du coeur et un souffle d'espoir.