Tunisie: Supercoupe de Tunisie - EST-ST (1-0) - Le métier des «Sang et Or»

Sans trop forcer, les Espérantistes ont fait l'essentiel, prenant l'avantage dès la première mi-temps. Un ascendant qu'ils ont su préserver en seconde période de jeu malgré tous les efforts fournis par les Stadistes. Les «Sang et Or» s'offrent ainsi leur troisième sacre au titre de la saison 2024-2025.

La Presse -- Sans round d'observation ni excès de prudence, les deux protagonistes sont entrés dans le vif du sujet en optant pour un jeu plutôt orienté vers l'offensive. Par ailleurs, nous n'avons pas attendu longtemps pour assister à la première occasion dangereuse du match: Jabri se faufile sur la droite, centre pour Derbali qui, bien qu'étant en bonne position de tir, laisse le ballon à Konaté. Ce dernier, nez à nez avec le portier stadiste, rate lamentablement son tir en frôlant le montant droit (12').

Les Stadistes répliquent douze minutes plus tard : une action rapide menée par Samaali qui dribble Meriah avant de servir Ayari dont le tir croisé sur la dernière ligne frôle le montant droit de la cage de Memmiche (24').

Le même Ayari est revenu à la charge six minutes après en centrant de la droite pour Touré dont la frappe passe au-dessus de la transversale (30').

Avec la montée crescendo du rythme de jeu, la donne devait changer en faveur de l'un des protagonistes. Une donne qui va d'ailleurs changer en faveur des «Sang et Or» quand Belaïli profite d'une erreur anodine du portier stadiste Farhati au moment d'effectuer un six mètres en lançant le ballon dans le centre du terrain. Belaïli, aux aguets, en profite pour couper la trajectoire du ballon et adresser un tir puissant et cadré. En voulant éloigner le danger, Arous touche involontairement la balle de la main. Sans hésitation, l'arbitre siffle un penalty, transformé par Youssef Belaïli (39'). Il n'en fallait pas plus pour que les "Sang et Or" clôturent la période initiale sur un avantage au score.

On ne lâche pas...

A la mi-temps, le coach stadiste, Chokri Khatoui, joue la carte de l'avant-centre, Hosni Guezmir. Les Stadistes jouent d'ailleurs leur va-tout et opèrent un pressing sur leur adversaire. Sauf que les attaquants stadistes, malgré leurs tentatives, celles de Guezmir et Khemissi notamment, sont tombés sur une solide défense espérantiste et n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs actions.

Les Espérantistes, eux, tout en cherchant à calmer les ardeurs des attaquants stadistes, étaient à deux doigts de tuer le match à deux reprises. D'abord par le biais de Tka qui, servi sur un plateau par Belaïli, a vu sa puissante frappe dégagée en corner par Farhati qui efface un but tout fait (80'). Puis, par l'intermédiaire de Diakité qui, servi sur la dernière ligne par Ben Hmida à la faveur d'un centrage millimétré, reprend lamentablement de la tête au-dessus (83'). Un ratage monstre !

Au final, les "Sang et Or", réalistes à souhait, réussissent à préserver leur avantage au score et remportent ainsi le troisième sacre au titre de la saison 2024-2025. Les Stadistes, eux, n'ont pas démérité rien que pour s'être battus jusqu'au bout.

EST : Memmiche, Keita, Ben Hmida, Tou- gaï, Meriah, Guenichi, Derbali (Bouassida 90'+2), Konaté (Diakité 69'), Rached (Dhaou 56'), Jabri ( Tka 69') et Belaïli (Laifi 90'+2). ST : Farhati, Khalfa, Arous, Sahraoui, Bon- heur, Ndaw (Guezmir 46'), Touré, Khemissi, Smaali (Werghemmi 70'), Jaouadi et Ayari.