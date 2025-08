Algérie: Rentrée universitaire 2025-2026 - Début des cours dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur le 13 septembre prochain

ALGER — Les cours au sein de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur débuteront le samedi 13 septembre 2025, en prévision de la rentrée universitaire 2025-2026, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"En prévision de la rentrée universitaire 2025-2026, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a notifié les présidents des conférences régionales des universités, de prendre attache avec les recteurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ainsi qu'avec le directeur général de l'Office national des oeuvres universitaires (ONOU), pour les informer qu'il a été décidé que les enseignants-chercheurs rejoignent leurs postes de travail le samedi 6 septembre 2025, tandis que le début des cours est fixé au samedi 13 septembre 2025 pour les différents cycles de formation au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur", précise le communiqué.

Dans ce cadre, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a demandé aux présidents des conférences régionales des universités, de prendre attache avec les recteurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et le directeur général de l'ONOU, pour "entamer toutes les mesures et dispositions relatives à la rentrée universitaire, notamment celles ayant trait aux volets pédagogique et logistique, et ce en vue de garantir le bon déroulement de la rentrée universitaire, conformément aux délais fixés".