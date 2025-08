Congo-Kinshasa: Province de Lomami - Radio Nsenda Muana fermée

Station communautaire émettant à Mwene-Ditu, à 230 km de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, Radio Nsenda Muana a été fermée le 29 juillet dernier par le maire de la ville, Gérard Tshibanda Kabwe, pour une durée indéterminée. L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) exige sa réouverture immédiate et inconditionnelle.

L'Olpa a également recommandé la relaxation de tous les journalistes privés de liberté. Dans son communiqué du 2 août, il a condamné avec la dernière énergie "une énième entrave à la libre circulation de l'information qui menace gravement le droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme".

"Dans un arrêté urbain, le maire accuse la radio d'incitation à l'incivisme fiscal et à la haine tribale sans indiquer un programme précis", a souligné l'Olpa. Il a indiqué que cette accusation a été rejetée par les responsables de la radio qui n'ont pas obtempéré à la décision de fermeture. A l'en croire, la police locale a pris d'assaut les installations de la radio, le 31 juillet, en début d'après-midi avant de les sceller. Trois journalistes trouvés sur le lieu ont été brutalement interpellés. Il s'agit de Clovis Kaseba, Albin Mukadi et Prince Lulamba, respectivement directeur des programmes et journalistes. "Ils ont été placés au cachot du Commissariat urbain de police et verbalisés par un officier de police judiciaire qui les a inculpés d'outrage à l'autorité et de rébellion", a précisé cette organisation non gouvernementale.