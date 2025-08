Afrique: Jeux Africains scolaires/8e journée - Les athlètes algériens de quatre disciplines à Annaba pour d'autres sacres

ANNABA — Les athlètes algériens prennent part, dimanche à Annaba, à quatre disciplines pour le compte de la huitième journée des 1ers Jeux Africains scolaires (JAS-2025), dans l'objectif d'offrir à l'Algérie d'autres médailles, notamment en or, et lui permettre de préserver sa première place au classement des médailles de ces joutes.

Les athlètes engagés dans les compétitions d'athlétisme, de judo, de canoë-kayak et d'escrime, sont déterminés à remporter le maximum de consécrations, lors de cette 8e journée qui verra sans doute une affluence du public aux différentes salles de la wilaya d'Annaba.

L'athlétisme sera au rendez-vous avec plusieurs finales, notamment au lancer du marteau, javelot, hauteur et au triple saut (garçons et filles), en plus des courses de 200 mètres (demi-finales) et de 3000 m (finale).

Les épreuves d'athlétisme qui ont commencé vendredi, ont enregistré la participation de plus de 400 athlètes représentant près de 40 pays africains, avec une moyenne de deux compétiteurs par discipline.

Chaque pays tente de se distinguer dans la discipline où il excelle, comme l'Afrique du Sud, reconnue dans le saut à la perche et le décathlon, ou le Kenya, habitué à jouer les premiers rôles dans les courses de demi-fond et de fond.

Par ailleurs, les compétitions de judo se poursuivent à la salle Chehlaf, avec les combats par équipes mixtes, où les Algériens viseront le titre chez les garçons et les filles.

Le programme général des compétitions propose également quatre finales en kayak (slalom en mer). L'Algérie y est représentée chez les filles par le duo Meroua Yermouche et Aya Rebouh, et chez les garçons par Rafik Yedine et Ahmed Larbas.

En finales de la discipline "Ocean Racing", organisée sur la plage "Omar Rezi", l'Algérie concourra en double (garçons et filles).

De leur côté, les escrimeurs algériens participeront aux phases éliminatoires et aux finales des compétitions par équipes, à la salle Saïd Ibrahim.