Afrique: Jeux Africains scolaires (JAS-2025) - 5 médailles dont 4 en or pour l'équipe d'Algérie d'Equitation

CONSTANTINE — L'équipe nationale scolaire d'équitation a remporté 5 médailles, dont 4 en or, en clôture des épreuves, samedi soir au complexe équestre "Etoile de l'Est" d'Ain Abid, près de Constantine, au titre des 1ers Jeux Africains scolaires qui se poursuivent jusqu'à mardi à Annaba, Skikda, Sétif et Constantine.

Les 4 médailles d'or ont été remportées, respectivement dans l'épreuve d'endurance par équipes, par le quatuor Mohamed Mekerkeba, Roa Zohair, Abderrahmane Boukhetala et Jihane Benyelles, dans celle de saut d'obstacles, par (Mohamed Rebii, Farah Derriche, Med-Yacine Zeriri et Badreddine Derbal), et dans les épreuves individuelles, par les cavaliers Moataz Noune et Wafa Timlouka.

La dernière médaille algérienne est de couleur bronze, obtenue par Chemsy Lassouani en saut d'obstacles individuel.

En marge de cette compétition continentale, l'entraîneur de l'équipe nationale scolaire d'équitation, Lamine Samra a indiqué à l'APS que les cavaliers algériens ont "fait preuve d'un très bon niveau tout au long de la compétition, en respectant la stratégie élaborée pour la circonstance qui leur a permis de s'imposer face à des équipes fortes et expérimentées dans ce sport, à l'image des équipes libyenne et tunisienne".

Il a ajouté que ces résultats positifs, fruits des efforts considérables déployés par les staffs technique et administratif de la Fédération algérienne d'équitation, "constituent une motivation pour glaner d'autres consécrations lors de prochaines joutes".

Pour rappel, les compétitions équestres se sont déroulées du 31 juillet au 2 août avec la participation de 46 cavaliers représentant sept pays.