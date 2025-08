Algérie: Le ministère de la Culture organise un atelier international de formation sur le patrimoine mondial en collaboration avec l'AWHF

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec le Fonds pour le Patrimoine mondial africain (AWHF), a organisé, du 28 au 31 juillet dernier, un atelier de formation par visioconférence sur le patrimoine mondial, auquel ont pris part des experts d'organisations internationales de référence et des représentants de 27 pays africains, a indiqué samedi le ministère dans un communiqué.

L'organisation de cet atelier de formation "de haut niveau" intervient en prélude à "l'atelier en présentiel qu'abritera septembre prochain l'Algérie", et réaffirme "l'engagement constant de l'Algérie en faveur du patrimoine culturel africain".

Cette initiative, qui se veut également une "concrétisation de l'approche du ministère visant à promouvoir le patrimoine culturel algérien inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité", est à même d'"impulser la dynamique de l'Algérie dans le cadre de la diplomatie culturelle" et de "renforcer les relations de coopération internationale en matière de protection et de valorisation du patrimoine culturel".

L'atelier fait suite à "la rencontre entre le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, et le directeur général de l'AWHF, M. Jopela Albino, le 19 mai dernier", au cours de laquelle "il a été convenu de lancer un programme de coopération conjoint visant à renforcer les capacités des pays africains dans l'élaboration des dossiers de candidature des sites naturels et culturels".

Cet atelier a constitué "une étape importante pour l'évaluation préliminaire des propositions d'inscription de plusieurs sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, en se focalisant sur le renforcement de la disposition des pays africains à élaborer des dossiers de candidature pertinents, conformément aux critères techniques et artistiques adoptés, sous la supervision d'experts du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)", poursuit le texte.

Cette session a vu la présentation d'outils méthodologiques avancés renforçant la perception de l'importance de la phase d'évaluation préliminaire dans le processus de préparation des dossiers, ce qui permet d'apporter des améliorations techniques et scientifiques proactives contribuant à l'optimisation de la qualité des candidatures et au renforcement des chances de leur acceptation par les organismes consultatifs compétents.

Parmi les principales conclusions de l'atelier figure "l'élaboration de dossiers pour des sites culturels et naturels importants, qui seront soumis au débat et à l'évaluation lors de la deuxième phase de l'atelier prévu en présentiel en Algérie septembre prochain".

L'organisation de tels ateliers de formation témoigne clairement de "la dynamique croissante que connaît le ministère de la Culture et des Arts, dans le cadre d'une vision stratégique visant à intensifier la coopération africaine et à développer des compétences continentales capables de préserver et de valoriser le patrimoine commun et de l'inscrire sur les listes internationales afin d'assurer une protection durable et efficace pour cet héritage de l'Humanité", conclut le communiqué.