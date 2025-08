Afrique du Nord: L'ambassadeur d'Egypte en Algérie souligne le caractère stratégique des relations entre les deux pays

ALGER — L'ambassadeur de la République arabe d'Egypte en Algérie, M. Mokhtar Gamil Tawfik Warida, a souligné, dimanche, le caractère stratégique exceptionnel des relations et liens historiques unissant les deux pays.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à qui il rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, l'ambassadeur d'Egypte a indiqué que les relations algéro-égyptiennes "revêtent un caractère stratégique exceptionnel avec des liens historiques uniques, une dynamique soutenue et des avancées notables".

Ces relations connaissent "un développement continu dans différents domaines, notamment en matière de coordination et de concertation politique sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, à leur tête la cause palestinienne et la situation en Libye, au Soudan et dans la région sahélo-saharienne, aussi bien au niveau bilatéral qu'au sein de la Ligue arabe, de l'Union africaine ou encore des Nations Unies", a précisé le diplomate.

Il a, par ailleurs, dit avoir transmis au président de la République "les chaleureuses salutations et les meilleurs voeux de son frère, le président de la République arabe d'Egypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi", rappelant "son attachement aux liens fraternels entre les deux Présidents".

L'ambassadeur a, par là même, souligné l'importance de "poursuivre la concertation, la coordination et l'action commune au service des aspirations des deux peuples frères, à la hauteur des liens d'amitié qui les unissent".

Il a, en outre, fait savoir que le président de la République l'a chargé de "transmettre à son homologue, M. Abdel Fattah Al-Sissi, ses chaleureuses salutations et ses meilleurs voeux" et de lui faire part de sa reconnaissance pour "les efforts soutenus que déploie l'Egypte, sous la conduite du Président Al-Sissi, en faveur de la paix, de la stabilité, du développement et du règlement des crises que traversent la région et le monde".

M. Warida a ajouté avoir fait part au président de la République de "sa grande fierté" d'avoir servi son pays en tant qu'ambassadeur auprès de l'Algérie, lui adressant "ses vifs remerciements pour ses nobles sentiments à l'égard de l'Egypte et de son peuple'".

Il a également adressé ses remerciements au Gouvernement algérien pour "sa coopération et son appui sincère aux efforts consentis durant son mandat en faveur du renforcement des relations algéro-égyptiennes", exprimant sa reconnaissance à l'Algérie et à son peuple.