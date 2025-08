Afrique: Otis Hughley Jr critique le niveau de l'arbitrage de l'Afrobasket féminin 2025

Abidjan — L'entraîneur de l'équipe nationale féminine de basketball, Otis Hughley Jr, a fait part, samedi, de son insatisfaction concernant l'arbitrage lors de l'Afrobasket féminin 2025, estimant qu'il doit être amélioré.

"L'Afrique mérite mieux sur le plan de l'arbitrage. Il faut revoir cet aspect", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Vice-championnes d'Afrique lors de la dernière édition, les Lionnes terminent quatrième pour cette édition 2025 de l'Afrobasket féminin après leur défaite (64-66) en match de classement face au Soudan du Sud.

"Mes joueuses se sont battues, j'en suis fier (...) Les efforts ont été ruinés par certains coups de sifflet, notamment sur le shoot de Cierra Dillard. Limite, si elle commet la faute, c'est une faute offensive. On ne doit donc pas donner de lancer francs", a dénoncé technicien américain.

"C'est la deuxième fois que cela arrive. Ils ont donné au Nigéria trois lancer-francs. Deux pour le Soudan du Sud aujourd'hui. Je me demande si on a mal fait d'éliminer la Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à comprendre. J'aime l'Afrique, j'aime FIBA Afrique mais on doit faire mieux. On ne peut décider du sort d'un match sur certaines considérations politiques", a-t-il tranché.

Évoquant le bilan, il estime qu'il y a eu "beaucoup de bonnes choses qui ont été faites dans ce tournoi. D'autres moins bonnes et qui ont décidé du sort de mon équipe".

"Le Nigéria joue bien. Cela ne me pose pas de problème. Je suis honnête et quand je m'estime léser, je le dis", a martelé le l'entraîneur des Lionnes.

"Neuf de nos joueuses n'ont pas joué au dernier Afrobasket. Ce qui n'a pas été le cas du Nigéria, en plus d'être habitué à jouer de grandes compétitions. La Côte d'Ivoire a une nouvelle équipe mais elle reste talentueuse. On a vu des matchs serrés, qui se sont joués aux lancer-francs ou au shoot. On a bâti une équipe jeune qui va s'améliorer", a estimé Otis Hughley Jr.

L'entraîneur de l'équipe nationale féminine de basketball déclare être "en train de construire un projet "

"Je construis un projet. Le fait de critiquer l'arbitrage n'est pas quelque chose de nouveau. Le match contre le Nigéria a coûté beaucoup d'efforts. Le Soudan du Sud a perdu mais a fait moins d'efforts. Cela peut expliquer la défaite d'aujourd'hui. Ne blâmez pas les joueuses, blâmez-moi", a-t-il conclu.