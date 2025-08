Gabon: Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema se recueille au Mausolée d'Atatürk

En marge de sa visite d'État en République de Turquie, le Président de la République Gabonaise, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu ce jeudi au Mausolée d'Anitkabir, à Ankara, pour y rendre hommage à Mustafa Kemal Atatürk, père fondateur et premier Président de la République turque.

Ce moment solennel, empreint de respect et de recueillement, a constitué l'un des temps forts de cette première visite officielle du Chef de l'État gabonais en Turquie. En déposant une gerbe de fleurs et en observant un moment de silence, le Président Oligui Nguema a salué la mémoire d'un homme d'État visionnaire, figure centrale de l'histoire contemporaine, et architecte de la modernisation de la Turquie.

Ce geste symbolique s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer les relations historiques et diplomatiques entre le Gabon et la Turquie. Il traduit également l'attachement du Chef de l'État à la reconnaissance des grandes figures qui ont marqué l'histoire par leur engagement pour l'indépendance, la souveraineté et le progrès de leur nation.

À travers cet hommage, le Président de la République rappelle l'importance de la mémoire historique comme fondement de l'action politique, et comme source d'inspiration pour les générations futures appelées à bâtir un Gabon plus digne, plus fort et résolument tourné vers l'avenir.