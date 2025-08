Sénégal: Le pays perd chaque année 11. 536 hectares de forêts (Premier ministre)

Rao (Saint-Louis) — Le Sénégal perd chaque année 11 536 hectares de forêts, notamment en raison de l'expansion agricole incontrôlée et d'autres facteurs, a indiqué, dimanche, à Rao (Saint-Louis, nord), le Premier ministre, Ousmane Sonko.

"Selon les statistiques du premier rapport portant +Niveau de référence des forêts (NRF) +, le Sénégal perd chaque année 11 536 ha de forêts en raison de l'expansion agricole incontrôlée et de l'exploitation illégale des ressources", a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement intervenait à l'occasion du lancement officiel de la 42e édition de Journée nationale de l'arbre organisée dans la forêt classée de Rao.

Il a indiqué que les statistiques de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols [DEFCCS], sur la campagne de gestion des feux de brousse 2024-2025, font état de 1 232 889 hectares de terres forestières et pastorales touchées par les feux de brousse.

Ce constat, selon le Premier ministre, appelle à une réaction immédiate et audacieuse. "Planter un arbre aujourd'hui, c'est nourrir demain ; c'est renforcer notre souveraineté alimentaire ; c'est restaurer notre dignité écologique ; c'est aussi bâtir un avenir durable et résilient", a-t-il estimé Ousmane Sonko.

À son arrivée dans la forêt classée de Rao, un peu plutôt, le Premier ministre a planté symboliquement les deux arbres parrains de cette édition, à savoir le Manguier et le Baobab.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, le gouverneur de la région Al Hassan Sall, le Directeur des eaux et forêts, le colonel Babacar Dione, le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, le maire de la commune de Gandon, Alpha Mamadou Diop, et la Directrice générale de l'OLAC, Diarra Sow, entre autres personnalités, ont pris part; à cette cérémonie.

L'édition 2025 de la JNA est placée sous le thème : "Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable".

La Journée nationale de l'Arbre instituée par décret présidentiel en 1983 vise à sensibiliser la population sénégalaise sur l'importance de l'arbre pour son environnement et l'amélioration de ses conditions de vie, à travers des causeries, des démonstrations pratiques des techniques de plantations, de films documentaires, de visites de chantiers de reboisement.