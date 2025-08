Sénégal: Près de 7 milles plants seront mis à terre ce week-end à Ziguinchor (adjoint au gouverneur)

Ziguinchor — Au total, 6.093 plants seront mis à terre ce week-end dans la région de Ziguinchor (sud), à l'occasion de la journée de l'arbre, a déclaré, samedi, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Alsèny Bangoura.

"Ce samedi 2 août, nous avons pu mettre à terre 4.620 plants à Niaguis, Adéane, Ziguinchor, Tendouck, Boutingo et Edioungou. Et, ce dimanche, il est prévu de mettre à terre 1473 plants à Kandialan, Niaguis, Nyassia, Ouonk, Thionck-Essyl, Diouloulou et dans le département d'Oussouye", a-t-il dit.

Alsèny Bangoura présidait à l'école publique franco-arabe de Kandialan, dans la commune de Ziguinchor, la cérémonie officielle marquant le lancement de la campagne de reboisement, en présence des autorités administratives.

Des forces de défense et de sécurité, des acteurs de l'environnement, en l'occurrence Ali El Haïdar, des personnalités, des organisations de jeunes et de femmes, des autorités territoriales et des populations, avaient également pris part à cette activité.

"Cette plantation a été faite grâce à l'engagement infaillible et à la volonté des agents des eaux et forêts", a dit M. Bangoura.

Selon l'autorité administrative, "les formations forestières de la région de Ziguinchor sont dans une dynamique régressive marquée par une diminution progressive de leur superficie".

"Cette dynamique constitue une contrainte majeure pour la résilience environnementale de la région de Ziguinchor. Elle menace les milieux naturels, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Cette situation fragilise à la fois l'économie locale, la cohésion sociale et les équilibres écologiques essentiels pour la stabilité et le développement de notre région", a-t-il dénoncé.

Pour inverser cette tendance, il a suggéré "une action corrective et coordonnée impliquant toutes les composantes de notre société".

"Celle-ci devra être menée à travers le renforcement du reboisement communautaire, la gestion participative des forêts, la lutte contre l'exploitation illégale du bois, la promotion d'alternative économique et la sensibilisation à l'éducation environnementale", a préconisé l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor.

L'inspecteur régional des eaux et forêts, le colonel Momar Sèye a, lui aussi, invité les populations de Ziguinchor à s'engager pour la protection des ressources forestières de cette région.

"Cet engagement est d'autant plus nécessaire que le patrimoine forestier de la région constitue l'un des joyaux les plus précieux de notre nation. Véritable sanctuaire de la biodiversité, ce patrimoine abrite une richesse écologique exceptionnelle qui fait la fierté du Sénégal. Il est porteur d'une mémoire vivante et d'une identité culturelle", s'est félicité le colonel Sèye.

"Ici en Casamance, la forêt n'est pas simplement un espace naturel. Elle est un lieu de tradition et de cohésion sociale", a-t-il encore fait savoir.

Il a toutefois regretté le fait que "ce joyau soit aujourd'hui fragilisé par de multiples menaces qui mettent en péril son équilibre et son avenir".

"Il y a aujourd'hui une exploitation illégale des ressources forestières de la région de Ziguinchor. Il y a des coupes anarchiques de bois qui appauvrissent chaque jour l'écosystème de Ziguinchor", a déploré le technicien.

"En Casamance, nous constatons aujourd'hui à une disparition d'espèces animales et végétales, la dégradation des sols et l'affaiblissement des mangroves", a fait observer l'inspecteur des eaux et forêts de Ziguinchor.

Face à cette situation, il a préconisé "une mobilisation autour de la préservation du patrimoine naturel de la Casamance" en vue de transmettre aux générations futures un "héritage digne de ce que nous avons".

"Nous devons être des gardiens vigilants des ressources naturelles. Planter un arbre, c'est garantir la vie", a dit pour sa part le président du conseil régional de la jeunesse, Mamadou Talibé Diallo.