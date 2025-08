Ile Maurice: Des millions partis en fumée - L'envers du décor de l'ère MSM

Le Parlement est désormais en congé. De janvier à août, les débats parlementaires ont été marqués par une série de révélations accablantes visant l'ancien gouvernement MSM et ses proches. Salaires faramineux, rémunérations de plusieurs millions - voire milliards - et gaspillage de fonds publics : autant d'affaires qui ont choqué l'opinion publique. Plusieurs de ces dossiers sont actuellement sous enquête de la Financial Crimes Commission (FCC). Voici une liste des principales révélations qui ont émergé au fil des séances parlementaires :

1)i) Rs 14 millions dépensées par l'État pour la défense légale de l'ex-CP Dip

Plus de Rs 14 millions ont été dépensées par l'État pour les frais légaux engagés par l'ex-commissaire de police Anil Kumar Dip dans huit affaires. Cinq avocats, une avouée et un King's Counsel ont été sollicités, avec des honoraires allant jusqu'à Rs 5,5 millions pour ce dernier, billets inclus.

ii) L'ex-CP Anil Kumar Dip a acquis une Porsche Macan pour Rs 415 140

Sept véhicules provenant de la flotte automobile de la police ont été attribués à Anil Kumar Dip entre le 3 août 2021 et le 12 novembre 2024. À sa retraite, le 13 novembre 2024, Anil Kumar Dip a acquis un véhicule de luxe provenant du car pool VIP : une Porsche Macan, qu'il a achetée au prix de Rs 415 140.

2) GRA : Plus de Rs 10 millions en frais légaux

Rs 10 millions ont été versées en honoraires à plusieurs professionnels, dont Ravi Yerrigadoo (Rs 4 M), Saya Ragavoodoo (Rs 1,4 M) et Krishnakantsing Auchoybur (Rs 6,9 M), également à la tête de la Horse Racing Division. Dev Bheekharry a perçu Rs 3,3 millions.

3) «Missie Moustass» : un système d'écoutes téléphoniques à 110 millions de dollars

L'enquête sur l'affaire «Missie Moustass» révèle que le gouvernement MSM aurait mis en place un système d'écoutes téléphoniques. Coût total : 110 millions de dollars. Une société basée à Dubaï assurait l'entretien, via un contrat annuel de 7,5 millions de dollars.

4 ) Cotton Bay : la rénovation dépasse le milliard

La rénovation de l'hôtel Cotton Bay à Rodrigues a dépassé Rs 1 milliard, contre une estimation initiale de Rs 650 millions. Dépenses supplémentaires, consultants et équipements ont fait exploser la facture. Déjà Rs 788,3 millions dépensées.

5) Verde Frontier Solutions : Rs 50 millions de contrats en 10 ans

Verde Frontier Solutions Ltd est visée par la FCC. En cause : son rôle de Consultant Agent dans le rachat d'Apavou Hotels pour Rs 2,4 milliards, avec une possible commission de Rs 300 millions.Elle a obtenu 20 contrats publics totalisant Rs 50,6 millions.

6) Sattar Hajee Abdoula : Rs 287,2 millions d'honoraires entre 2015 et 2024

Sattar Hajee Abdoula a perçu environ Rs 287,2 millions entre 2015 et 2024 via ses fonctions et sociétés liées. Grant Thornton a reçu Rs 79,6 millions d'entités publiques, dont Rs 28 millions de SBM.

7) MIC : enquête sur l'acquisition de terres agricoles d'une valeur de Rs 10 Mds

La MIC a acquis 172 arpents de terres agricoles dans le Sud auprès d'Omnicane, pour plus de Rs 10 milliards. Un contrat permet à Omnicane d'exploiter les terres.

8) Affaire MedPoint : Plus de Rs 1,3 M dépensées par Navin Beekarry

Navin Beekarry, ex-DG de l'ICAC, a effectué trois voyages à Londres pour l'affaire MedPoint, bien que le Privy Council ait refusé l'intervention orale de l'ICAC. Ces missions, qu'il a lui-même approuvées sans se récuser, ont coûté Rs 1,37 million.

9) EDB : Rs 104,9 M de loyers versés à la PSH Investment de Vinash Gopee

L'Economic Development Board (EDB) a emménagé en décembre 2022 dans des locaux loués à PSH Investment Ltd, unique soumissionnaire retenu dès 2019, avant même la construction du bâtiment. Malgré deux ans de retard, l'EDB a versé Rs 104,9 millions en loyers et Rs 7,2 millions en frais de syndic.

10) i) MauBank : Rs 3,69 milliards injectées depuis 2015

Depuis 2015, Rs 3,69 milliards de fonds publics ont été injectés dans la MauBank via MauBank Holdings Ltd, détenue à 100 % par l'État. Malgré ces investissements successifs, aucun retour n'a encore été perçu par le gouvernement.

ii) Tentative de vente de MauBank : Rs 17,9 millions versées à un consortium sous enquête

Malgré l'absence de vente concrétisée, un consortium incluant Verde Frontier Solutions a perçu Rs 17,9 millions de MauBank Holdings pour une mission de cession d'actions.

iii) MauBank : Plus de Rs 40 millions à des avocats du privé depuis 2016

La banque a déboursé Rs 40,9 millions en honoraires à 39 avocats et avoués en pratique privée, dont 15 cabinets juridiques, entre 2016 et 2024.

11) La compagnie Nundun Gopee a obtenu plus de Rs 3,4 milliards des fonds publics

Entre 2015 et 2024, Nundun Gopee Co Ltd a bénéficié de Rs 2 milliards en contrats, Rs 205 millions en loyers d'espaces publics, et Rs 1,25 milliard en soutien financier via la SBM, la MIC et l'IFC. Son directeur, Avinash (Vinash) Gopee, a présidé plusieurs organismes publics majeurs.

12) Heritage City : Rs 39,7 millions gaspillées sans appel d'offres

Le projet Heritage City, entièrement financé localement, a coûté Rs 55 millions, dont près de Rs 40 millions versées à Stree Consulting sans appel d'offres. Aucun accord officiel avec les Émirats n'a été retrouvé. Le contrat avait été validé en 2016 par un comité restreint, malgré l'absence de cadre légal clair.

13) Rs 161 M dépensées pour des véhicules officiels entre 2015 et 2024

Deux BMW 760Li, totalisant Rs 41,2 millions, ont été achetées pour les anciens Premiers ministres feu Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth en 2016 et 2021. En parallèle, 42 véhicules officiels destinés à d'anciens ministres ont été acquis pour un montant global de Rs 120 millions.

14) Missions officielles : Rs 196 M par l'ancien régime

Entre 2015 et 2024 , Rs 196,4 millions ont été dépensées pour des missions à l'étranger. Les déplacements du Premier ministre ont coûté Rs 30,5 millions, tandis que ceux des anciens ministres et parlementaires ont totalisé Rs 165,9 millions. La période 2015- 2019 reste la plus coûteuse pour ces voyages officiels.

15) Reward Money : Plus de Rs 229 M versées entre 2020 et 2024

Entre 2020 et 2023, les récompenses aux policiers sont restées faibles, à environ Rs 225 000 par an, avant d'être stoppées. En parallèle, les paiements aux informateurs ont bondi, atteignant Rs 84,6 millions en 2023-24, puis Rs 56 millions en 2024-25, dont Rs 50,1 millions déboursés juste avant les élections.

16) Dubai Expo 2020 : Plus de Rs 8,2 millions dépensées par l'ancien gouvernement

Onze ministres de l'ancien gouvernement ont participé à la Dubai Expo 2020, tenue d'octobre 2021 à mars 2022, dont trois à deux reprises. Le coût total de leur participation, incluant billets, per diem, hébergement et logistique, s'élève à Rs 8,25 millions, selon les précisions du chef du gouvernement.

17) Rs 84,7 millions en dix ans : Le jackpot public de l'avouée Sonah-Oui

Entre 2015 et 2024, l'avocate Shamila Sonah-Ori a perçu Rs 82,7 millions pour ses fonctions dans plusieurs institutions publiques, en tant que commissaire, administratrice, membre de comités ou conseillère légale. À ce montant s'ajoute une réclamation de Rs 2,02 millions auprès de la FCC, portant le total à Rs 84,7 millions.

18) MTPA : Rs 5,6 millions pour Maradiva

La MTPA a déboursé plus de Rs 5,6 millions entre 2016 et 2024 pour des événements comme le Royal Ascot, en partenariat avec Maradiva. Des versements suspects, des participations annulées et des paiements non justifiés ont conduit à une enquête de la FCC pour abus de fonction et détournement de fonds.

19) Affaire des valises à Rs 113,8 millions

L'enquête sur les valises retrouvées le 16 avril, contenant environ Rs 114 millions et des articles de luxe, se poursuit. Pravind Jugnauth, initialement arrêté, a été libéré sous conditions. Les investigations ciblent désormais son entourage, notamment ses liens avec l'homme d'affaires Josian Laval Deelawon, actuellement sous le coup d'une enquête.

20) Affaire MIC : Rs 300 millions au coeur d'un scandale financier d'État

Un détournement présumé de Rs 300 millions à la MIC, lié à l'acquisition d'EastCoast Hotel Investment Ltd, secoue la scène politique. Harvesh Seegolam, Renganaden Padayachy et Jitendra Bissessur ont été arrêtés, puis libérés sous caution. La FCC évoque un réseau de collusion, dans un contexte de gouvernance fortement remis en question.