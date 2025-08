Ile Maurice: Le Champ-de-Mars retrouve son éclat - Un grand retour fêté par tous

Le Champ-de-Mars a vibré hier pour le grand retour du Mauritius Turf Club (MTC), après plus de deux ans d'interruption. La première journée de la saison hippique a été marquée par la prestigieuse Duchess of York Cup, une épreuve emblématique très attendue par les passionnés de courses.

Dès le matin, l'excitation était palpable. Après une longue absence des courses, due aux turbulences qu'a connues l'industrie hippique, le public semblait plus que jamais impatient de retrouver cette atmosphère unique.

Beaucoup confiaient qu'ils avaient «enn gran mank» des courses, une tradition dominicale qui rassemble toutes les générations. Pour certains, cette journée était bien plus qu'un simple retour sportif : c'était la renaissance d'une partie importante de la culture mauricienne.

L'événement a aussi été marqué par la présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, arrivé vers 15 heures, accompagné de son épouse. Ils ont été chaleureusement accueillis par l'Attorney General, Gavin Glover, et Soon Gujadhur. Étaient également présents Dhaneshwar Damry, junior minister aux Finances, et Avinash Ramtohul, ministre des Technologies.

Le temps était idéal pour cette grande première : ni trop de soleil, ni pluie, qui rendait l'ambiance encore plus agréable. Toutes les places avaient été réservées et, dès les premières heures, l'hippodrome affichait complet. Des familles entières, des groupes d'amis, des amateurs de turf confirmés comme de simples curieux : tout le monde voulait être là pour vivre cet instant historique.

Les marchands ambulants, eux, se frottaient les mains. Certains vendaient des chapeaux de paille pour se protéger du soleil, d'autres proposaient boissons fraîches et plats traditionnels. Le célèbre jeu «pike» attirait une longue file de participants, tandis que les enfants pouvaient profiter de clowns, d'un Spider-Man géant et du spectacle de la fanfare de la police. Les jolies majorettes, vêtues de leurs costumes colorés, ajoutaient une note festive à cette journée déjà haute en couleurs.

Parmi les figures incontournables, il y avait Princeley Ittea, connu pour son fameux «pain agneau». Depuis 28 ans, il perpétue la tradition familiale : «Mon papa faisait ce travail avant moi. On prépare tout avec mon frère dès 3 heures du matin. Ici, ce ne sont pas seulement des clients, c'est une famille que nous servons avec le coeur», confie-t-il, tout en servant des clients fidèles qui l'attendaient avec impatience.

Plus loin, Pallavi, une jeune vendeuse de «bubble gum», se réjouissait : «Les enfants adorent et aujourd'hui, je vends très bien. Ça m'aide à gagner un peu ma vie», raconte-telle avec un large sourire. Non loin de là, le caricaturiste bien connu Goribe Warren croquait sur papier les sourires des enfants et des familles.

Moment fort de la journée : dans l'après-midi, le chef du gouvernement a remis le trophée aux vainqueurs de la Duchess of York Cup, sous les applaudissements nourris d'une foule conquise. «J'ai tenu à être présent parce que l'ancien gouvernement avait fait un massacre pour protéger une personne, tout en détruisant le MTC, a déclaré Navin Ramgoolam. Regardez la différence. Aujourd'hui, le peuple a répondu présent.»

L'affluence a fait la joie des marchands ambulants (ci-dessus). Sweetie Ponnan, en compagnie de ses deux filles, Kamila Dillmann et Richard Dillmann ont savouré l'ambiance festive. (Ci-contre) Princeley Ittea a régalé ses clients avec son fameux «pain agneau».

Il a poursuivi en faisant l'éloge de Gavin Glover : «Nous devons le remercier, non pas parce qu'il est mon Attorney General, non pas parce qu'il a été mon avocat, mais pour ce qu'il a fait pour le MTC. Gavin Glover a beaucoup travaillé. Vous voyez la différence.»

Questionné sur un éventuel retour au Champ-de-Mars, il a répondu : «Oui certainement, je reviendrai. Jeune, j'étais un grand amateur de courses. À 5 heures du matin, je prenais le vélo pour venir assister aux entraînements, lorsque mon père était Premier ministre. Je venais à toutes les courses. Même lorsque je suis revenu à Maurice après mes études, j'avais intégré une écurie. Mais mon cheval n'a malheureusement jamais remporté de courses.»

Au sujet de la foule, Navin Ramgoolam a lancé : «Regardez cette foule, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de tickets pour pouvoir entrer.» Au sein de la foule, se trouve Sweetie Ponnan, présente avec ses deux filles. Elle confie : «Cela fait plusieurs années qu'on n'avait pas vu tout ce monde au Champ-de-Mars. On en a profité pour emmener les enfants voir les chevaux. L'ambiance est top. On ne regrette pas d'être venu.»

Richard Dillmann, en vacances à Maurice, lui, indique : «C'est une première visite que nous faisons dans le cadre de nos vacances. On a le sentiment que les familles mauriciennes se retrouvent pour une journée vraiment particulière, pour une reprise je crois savoir. Il y a du monde qui nous entoure, et c'est une ambiance ludique : on voit que les gens s'amusent et que l'ambiance est présente.» Egalement en vacances à Maurice, Kamila Dillmann raconte : «Je suis Mauricienne et je vis actuellement en France. Cela faisait un petit moment que je n'étais pas revenue au Champde-Mars. C'est avec autant de plaisir que je retrouve tous les Mauriciens avec cette joie de partager les courses de chevaux.»

Pour sa part, le caricaturiste Warren Goribe signale : «Je fais des caricatures depuis plus de 10 ans. Je me déplace dans les évènements et je fais cela un peu partout. Aujourd'hui, je réalise une prestation de 3 heures et demie, soit environ 5 minutes par dessin.»

Warren Goribe profite de la journée de courses pour faire des caricatures.

Mario, habitant de Baie-duTombeau, souligne : «Les Mauriciens sont désormais libres avec ce nouveau gouvernement. Auparavant, nous ne pouvions pas parler. Aujourd'hui, je peux m'exprimer librement, sans peur de représailles. Je me sens heureux. Mais je vais vous dire une chose tout de même. Si d'un côté je suis content, de l'autre côté, j'insiste sur ce point : Napa tous pansion vie dimounn.»Mario, de Baie-du-Tombeau, se sent tout heureux.