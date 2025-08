Gabon: Akournam 2 vibre au son de l'espoir - Ouverture du studio 'Gloss Company', un rêve devenu réalité

C'est une onde de fierté et d'enthousiasme qui traverse le 2e arrondissement d'Owendo, et plus précisément le quartier d'Akournam 2.

En effet, la scène artistique gabonaise vient de s'enrichir d'un nouveau joyau : "Gloss Company", un studio d'enregistrement musical fondé par une passionnée au parcours aussi inspirant qu'audacieux, Ndzengone Akoma Chancelle.

Gabonaise, la trentaine presque, Chancelle n'a jamais dissimulé son amour pour la musique. Depuis des années, elle nourrissait en silence ce rêve : offrir aux jeunes talents un espace d'expression, de création et de professionnalisation digne de ce nom. Aujourd'hui, ce rêve prend corps à travers Gloss Company, un espace moderne, accessible et résolument tourné vers l'avenir.

« Ce studio, c'est bien plus qu'un projet personnel. C'est une offrande à ma communauté, un cri d'amour à la musique, et un tremplin pour toutes celles et ceux qui veulent faire entendre leur voix », confie la fondatrice avec émotion.

Gloss Company se veut un carrefour de créativité pour la jeunesse d'Owendo et au-delà. Doté d'un équipement professionnel, le studio accueille artistes, beatmakers, ingénieurs son et autres passionnés désireux de perfectionner leur art ou de poser leur premier couplet.

Cette initiative, entièrement autofinancée, illustre la capacité des jeunes Gabonais à croire en leurs idées, à prendre des risques, et à bâtir des projets structurants au coeur même des quartiers populaires.

Les habitants d'Akournam 2 ne cachent pas leur fierté : « Nous avons désormais notre studio ! Chancelle a osé, et elle a réussi. C'est une pionnière ! », s'exclame un jeune artiste local.

Alors que de nombreuses voix s'élèvent pour promouvoir la culture comme vecteur de développement, Gloss Company incarne avec force cette dynamique. Un studio qui n'est pas seulement un lieu technique, mais un foyer d'inspiration, un incubateur de talents, et un levier d'espoir.

Le micro est ouvert. Et Akournam 2 résonne désormais au rythme des rêves en construction.