Gabon: Structuration de la Banque de Données de Projets de Développement (BDPD) - Le ministère de l'Éducation nationale pleinement engagé aux côtés du ministère de la Planification

Dans le cadre de l'initiative de mise en place de la Banque de Données de Projets de Développement (BDPD) au Gabon, une importante séance de travail s'est tenue entre plusieurs acteurs institutionnels, témoignant d'une volonté concertée d'optimiser la gouvernance des investissements publics.

La rencontre a réuni les représentants du ministère de l'Éducation nationale, notamment M. Eugène-Boris Elibiyo, Planificateur des systèmes éducatifs et M. Lewouwou Matsotsa Ulrich Davy, en charge de la planification secorielle, aux côtés de M. Niang, expert en bases de données mandaté par le ministère de la Planification et de la Prospective, en présence de Madame Paula Obounda du Commissariat Général au Plan et de Madame Mimboui Mefane Raïssa, responsable de la planification globale au plan.

Cette séance de travail s'inscrit dans une dynamique nationale de coordination intersectorielle, visant à doter l'administration publique d'un outil numérique intégré, fiable et durable, capable de centraliser l'ensemble des projets de développement, d'en assurer le suivi en temps réel et de fournir des analyses pertinentes pour une meilleure prise de décision.

Au cours des échanges, les participants ont procédé à une analyse détaillée des outils et pratiques en vigueur dans le secteur éducatif en matière de collecte, de traitement et de diffusion des données projets. Le questionnaire semi-directif administré à cette occasion a permis d'identifier les bonnes pratiques, les limites actuelles des systèmes, mais aussi les attentes opérationnelles spécifiques à chaque acteur.

Plusieurs axes de réflexion ont émergé de cette séance, notamment la structuration normalisée des données (intitulés, coûts, indicateurs, bénéficiaires, géolocalisation), l'interopérabilité avec d'autres plateformes institutionnelles (budgétaires, statistiques, suivi-évaluation), ainsi que la nécessité de renforcer la visualisation dynamique des projets grâce à des outils de cartographie SIG, de tableaux de bord et d'alertes automatisées.

Des discussions ont également porté sur la gouvernance de la donnée, la sécurité des systèmes, la traçabilité des mises à jour, et l'alignement avec les standards internationaux tels que l'IATI, ISO ou encore SDMX.

Les experts du ministère de l'Éducation nationale ont souligné combien la réussite de cette plateforme représente un enjeu stratégique pour le pilotage des politiques éducatives. En renforçant la visibilité des projets en cours ou à venir, la BDPD permettra une réduction des redondances, une meilleure coordination entre les niveaux central et local, ainsi qu'une évaluation plus fine des impacts des interventions sur le terrain.

Ils ont également insisté sur l'importance de renforcer les capacités des agents sectoriels, à travers des formations ciblées en gestion de bases de données, en analyse décisionnelle et en visualisation de données via des outils modernes comme Power BI ou QGIS.

Cette rencontre reflète l'engagement des acteurs publics à contribuer activement à la modernisation de la gestion des projets de développement au Gabon. Elle illustre une volonté politique claire de placer la transparence, la redevabilité et l'efficience au coeur de l'action publique.

La contribution proactive du ministère de l'Éducation nationale à cette phase préparatoire constitue un signal fort en faveur de la réussite de la BDPD-Gabon, appelée à devenir un levier essentiel d'une planification plus cohérente, plus informée et résolument tournée vers les objectifs de développement durable du pays.