Cote d'Ivoire: Dangote Cement lancera une usine en Côte d'Ivoire au troisième trimestre

Dangote Cement prévoit de mettre en service sa nouvelle usine de broyage de 3 millions de tonnes par an (Mt/an) en Côte d'Ivoire au cours du troisième trimestre 2025. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie plus large de l'entreprise visant à étendre sa présence régionale et à augmenter sa capacité d'exportation en Afrique de l'Ouest.

Dangote Cement, le plus grand producteur de ciment d'Afrique, dispose actuellement d'une capacité installée de 48,6 millions de tonnes par an et opère dans plus de 10 pays du continent, dont l'Éthiopie, le Ghana, le Cameroun et l'Afrique du Sud. La nouvelle usine ivoirienne devrait favoriser la flexibilité des exportations et rationaliser la logistique d'approvisionnement dans la région.

Le PDG Arvind Pathak a noté que les volumes d'exportation du Nigeria ont augmenté de 18,2 % au cours du premier semestre 2025, avec 18 cargaisons de clinker livrées au Ghana et au Cameroun. Il a souligné l'engagement continu de l'entreprise en faveur du commerce régional et de la création de valeur à long terme. Dangote Cement déploie également 1 600 camions alimentés au gaz naturel comprimé (GNC) afin de réduire les coûts logistiques et les émissions.

Points clés à retenir

La mise en service prochaine de l'usine de broyage de Côte d'Ivoire reflète la volonté plus générale de Dangote Cement de consolider son rôle dans le commerce intra-régional croissant de l'Afrique de l'Ouest. Alors que la demande en infrastructures et en matériaux de construction augmente, la capacité de production locale est essentielle pour réduire la dépendance à l'égard des importations et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. L'implantation de l'usine en Côte d'Ivoire - l'une des plus grandes économies de l'Afrique de l'Ouest francophone - permet à Dangote de mieux servir les marchés francophones et de s'aligner sur les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Elle soutient également les objectifs de diversification des exportations du Nigeria, les expéditions de clinker vers les marchés voisins étant déjà en augmentation. L'ajout de camions fonctionnant au GNC témoigne d'une attention parallèle portée aux coûts et aux performances environnementales, alors que l'entreprise s'adapte à la hausse des prix des carburants et aux changements de réglementation. Ensemble, ces investissements renforcent la stratégie de Dangote qui consiste à construire des chaînes d'approvisionnement autonomes et intégrées au niveau régional pour les matériaux de base dans toute l'Afrique.