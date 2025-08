Congo-Kinshasa: GENOCOST 2025 - Denis Mukwege alerte sur un plan de balkanisation de la RDC et dénonce le silence international

À l'occasion de la commémoration du GENOCOST, le 2 août, le Prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, a lancé un appel poignant à l'opinion nationale et internationale, dénonçant une stratégie de balkanisation dissimulée derrière les revendications du mouvement rebelle AFC/M23, soutenu par l'armée rwandaise (RDF).

Dans son message, le Dr Mukwege affirme que la guerre d'agression actuelle dans les Kivus s'inscrit dans une planification orchestrée depuis 1998, visant à exploiter les ressources minières et à affaiblir la souveraineté nationale. Il dénonce l'installation d'administrations parallèles dans les zones occupées, et la promotion d'un fédéralisme qui, selon lui, préfigure la naissance d'un nouvel État dans l'Est du pays.

« Les rebelles de l'AFC/M23 s'appuient sur le climat de terreur pour promouvoir un fédéralisme qui préfigurera l'éclatement du pays, alors que toutes les structures de la République sont en faillite », a-t-il déclaré.

Silence complice et diplomatie opaque

Denis Mukwege fustige le « silence complice » de la communauté internationale, et condamne les « accords diplomatiques opaques », notamment ceux de Washington et de Doha, qui selon lui légitiment le pillage des ressources naturelles et l'occupation des territoires congolais.

Il appelle à une mobilisation populaire pour défendre l'unité nationale, et exhorte les autorités congolaises à exiger un Tribunal pénal international pour la RDC, ainsi que des sanctions internationales contre les agresseurs.

« La justice pour les millions de victimes congolaises est non négociable. Aucun accord ne peut mener à une paix durable en sacrifiant le droit international », a-t-il martelé.

Le GENOCOST, qui signifie « génocide pour des gains économiques », est commémoré chaque 2 août en mémoire des millions de victimes des guerres et violences en RDC depuis la fin des années 1990