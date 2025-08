Ile Maurice: Barres d'acier, ciment, peinture... ce qui fait grimper l'indice

L'indice des prix de la construction a enregistré une évolution graduelle de juillet 2024 à juin 2025, passant de 141,3 à 145,5 points en 12 mois. Cette tendance haussière, observée dans les données publiées par Statistics Mauritius, s'est installée de manière modérée jusqu'en fin 2024, avant de s'intensifier à partir de janvier 2025.

Les variations mensuelles des coûts de la construction reflètent l'impact combiné des fluctuations des prix des matériaux, équipements et différents types de travaux. Dans un premier temps, après une légère hausse de 0,1 % en août 2024, l'indice est resté stable en septembre et octobre. Il a ensuite progressé de 0,1 % en novembre pour atteindre 141,7, avant d'enregistrer un léger recul de 0,1 % en décembre.

En janvier 2025, une augmentation plus marquée de 1,3 % a porté l'indice à 143,5, marquant le début d'une tendance haussière soutenue. Par la suite, l'indice a continué sa progression jusqu'en avril, est demeuré inchangé en mai, puis a enregistré une nouvelle hausse de 0,3 % en juin pour atteindre 145,5.

En avril, l'augmentation de 0,1 % s'explique principalement par la hausse des tarifs de location d'équipements (+0,1 %) et celle des prix de certains matériaux, notamment le mortier pré-mélangé (+1,0 %), les carreaux et le granit (+1,2 %), les matériaux de plomberie (+0,1 %) et l'installation électrique (+0,4 %). Toutefois, ces hausses ont été partiellement compensées par une baisse des prix des barres d'acier (-0,6 %) et des installations sanitaires (-0,8 %).

En mai, l'indice est resté stable. En effet, bien que les prix du remblai (+1,5 %), du ciment (+5,0 %), des agrégats (+0,5 %), du mortier pré-mélangé (+0,6 %), de la peinture (+2,2 %) et des installations sanitaires (+1,1 %) aient enregistré des hausses, celles-ci ont été contrebalancées par la baisse des prix des barres d'acier (-3,5 %) et de la menuiserie bois (-2,2 %).

Le mois de juin a été marqué par une nouvelle hausse de 0,3 %, tirée par l'augmentation des prix des barres d'acier (+0,2 %), des ouvertures en aluminium (+2,1 %), de la peinture (+0,6 %) et des installations sanitaires (+0,8 %). Cette progression a toutefois été atténuée par une baisse de 1,1 % des prix des carreaux et du granit. Comparé aux mêmes mois de l'année précédente, l'indice a progressé de 5,8 % en avril, 5,6 % en mai et 5,9 % en juin.

Concernant les sous-indices, celui relatif à la location d'équipements a connu une légère hausse de 0,1 % en avril, avant de se stabiliser en mai et en juin. En parallèle, le sousindice des matériaux a grimpé de 0,1 % en avril, avec la hausse des prix du mortier pré-mélangé, des carreaux et du granit, des matériaux de plomberie et de l'installation électrique. Ces majorations ont été partiellement compensées par des baisses sur les barres d'acier et les installations sanitaires. Ce même sous-indice a de nouveau crû de 0,1 % en mai, puis de 0,3 % en juin, en suivant des tendances similaires.

Par ailleurs, le sous-indice du bâtiment brut est resté stable à 146,9 points durant tout le deuxième trimestre 2025. En avril, la hausse des tarifs de location d'équipements (+0,1 %) et du prix du mortier (+1,0%) a été équilibrée par la chute du prix des barres d'acier (-0,6 %). À ce niveau, les principales variations dans les types de travaux concernent le ferraillage (-0,5 %), le plâtrage des plafonds et murs (+0,6%) ainsi que le carrelage (+0,8 %).

En mai, les hausses des prix du remblai, du ciment, des agrégats et du mortier ont été annulées par les baisses du fer à béton et de la menuiserie bois, maintenant ainsi l'indice inchangé. Les principales évolutions par poste de travail incluent le terrassement (+0,7 %), les travaux en béton (+0,6 %), le ferraillage (-2,8 %), le coffrage (-0,7 %), la maçonnerie en blocs (+0,3 %), le plâtrage (+0,3 %), la chape des sols et toitures (+2,0 %) et la peinture (+1,2 %).

Enfin, en juin, malgré une légère hausse de 0,2 % du prix des barres d'acier, le sous-indice du bâtiment brut est resté inchangé à 146,9 points. À ce stade, les principales variations concernent le ferraillage (+0,1 %), les ouvertures extérieures (+2,0 %), le carrelage (-1,0 %) et l'aménagement de salle de bain (+1,9 %).