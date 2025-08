Soudan: Al-Ayser - La communauté internationale doit appeler à la levée du siège sur El-Fasher

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme Khaled Al-Eaysir a déclaré que le deux poids, deux mesures dans les positions face aux crimes commis par les milices des Forces de soutien rapide et les mercenaires se paie aujourd'hui au prix fort par les enfants, les femmes et les personnes âgées au Soudan.

Il a affirmé que si les positions internationales étaient sincères, fondées sur des sentiments, des valeurs et des principes humanitaires solides, les civils d'El-Fasher, Diling, Kadugli et d'autres villes densément peuplées de citoyens sans défense ne seraient pas en train de mourir de faim.

Dans une publication sur Facebook ce samedi, Al-Ayser a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités morales et humanitaires, à exiger la levée du siège imposé à la ville d'El-Fasher, à criminaliser les auteurs de cet acte inhumain, à soutenir clairement le plan visant à rouvrir les routes bloquées menant aux villes de Dalanje et de Kadugli et à rejeter fermement tous les actes criminels commis dans les villages, villes et campagnes du Kordofan et du Darfour des actes dont les innocents paient le prix, dans un silence international troublant qui ne fait qu'aggraver les souffrances des civils.