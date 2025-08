Ethiopie: Le corridor 4 Kilo-Entoto comprend divers aménagements publics qui subliment l'attrait esthétique d'Addis-Abeba

Addis-Abeba — La maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a annoncé aujourd'hui l'inauguration et la mise en service du corridor 4 Kilo-Entoto, construit dans le cadre de la deuxième phase de développement du corridor à Addis-Abeba.

Le corridor s'étend sur une superficie de 314 hectares et comprend plusieurs institutions publiques importantes qui jouent un rôle essentiel dans les efforts continus de construction nationale, a annoncé la maire.

Ces institutions comprennent la Chambre des représentants du peuple, la prestigieuse Université d'Addis-Abeba, le premier hôpital moderne du pays, l'hôpital Yekatit 12, le premier internat de filles, le Musée national et le ministère des Finances et du Développement économique.

La largeur de la chaussée, initialement de 32 mètres avant l'aménagement du corridor, a été portée à 42 mètres, a-t-elle précisé.

De plus, une piste cyclable de 3 mètres a été construite, ainsi que 11 kilomètres de voies piétonnes et 11 zones de chargement et de déchargement pour les taxis et les bus.

Le projet comprend 20 espaces verts et 2 places, ainsi que 10 aires de jeux pour enfants, 7 installations sportives et 9 toilettes, selon la maire.

Il comprend également 11,4 kilomètres de voies piétonnes d'une largeur variable de 5 à 13 mètres, ainsi que 2 terminaux (dont un centre commercial moderne) développés dans le cadre d'un partenariat public-privé.

On compte également 7 parkings et 417 bornes intelligentes.

Adanech a également noté que le réaménagement, la rénovation et l'embellissement de ce corridor démontrent non seulement notre appréciation de l'histoire de la nation et de son peuple, mais génèrent également des opportunités d'emploi temporaires et permanentes pour plus de 15 000 citoyens.