Afrique: Ramgoolam - «Le taux de 15 % est le même que celui appliqué par certains pays sur le continent»

Le gouvernement compte poursuivre ses négociations avec les États-Unis dans le cadre d'un partenariat bilatéral renforcé, afin de redresser le déséquilibre commercial. En attendant, le taux de 15 % sera appliqué. C'est le principal message du Premier ministre, Navin Ramgoolam, présent vendredi au dîner de gala organisé par la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) pour marquer son 175e anniversaire, en présence d'un parterre d'invités comprenant des ministres, des dirigeants d'entreprises et des hauts cadres des institutions de l'État.

Le Premier ministre et ministre des Finances a rappelé que, grâce à son intervention personnelle auprès de Donald Trump après le décret émis le 2 avril dernier -- imposant des droits de douane de 40 % sur les exportations mauriciennes vers le marché américain --, ces droits ont été révisés à 15 %.

«Ce taux de 15 % est le même que celui appliqué à de nombreux pays en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud où il est plus élevé. À l'échelle mondiale, ces droits sont plus bas que ceux en vigueur dans des pays concurrents dans le secteur du textile», a souligné le chef du gouvernement.

Reza Uteem, le ministre du Travail en conversation avec le CEO de la Mauritius Bankers Association, Daniel Essoo. A ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramful.

Navin Ramgoolam a, d'autre part, exprimé sa volonté d'engager des discussions avec les autorités américaines en vue d'un renouvellement de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui expire à la fin de septembre prochain. «Il faut persévérer et never give up», a-t-il insisté.

Le Premier ministre a profité de cette tribune pour saluer le rôle historique de la MCCI dans le développement économique du pays, rappelant son parcours depuis sa création il y a 175 ans. Il a souligné l'importance du partenariat entre le gouvernement et le secteur privé, estimant que, dans la nouvelle phase de développement engagée, cette collaboration est plus que jamais essentielle.

Il a également évoqué le suivi du programme gouvernemental 2025- 2029, baptisé A Bridge to the Future, confié à un Steering Committee présidé par le ministre délégué aux Finances, Dhaneswar Damry. Ce comité, a-t-il précisé, agit comme une interface stratégique entre le public et le privé. «Je présiderai personnellement certaines de ses réunions», a-t-il assuré.