Egypte: Le passage de Rafah n'a jamais été fermé du côté égyptien

L'Égypte a dénoncé la « campagne malveillante diffusée par certaines forces et organisations visant à dénigrer le rôle de l'Égypte dans le soutien à la cause palestinienne », a affirmé le ministère égyptien des affaires étrangères dans un communiqué publié le jeudi 24 juillet.

L'Égypte a également « condamné les accusations injustifiées selon lesquelles l'Égypte aurait contribué, ou contribuerait, au blocus imposé à la bande de Gaza en empêchant l'entrée de l'aide humanitaire ».

Le communiqué du ministère a qualifié ces accusations de « superficielles et illogiques », contrairement à la position et aux intérêts égyptiennes.

Ces accusations « ignorent le rôle que l'Égypte a joué et continue de jouer depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza », ajoute le communiqué.

L'Égypte affirme être « pleinement consciente que certaines organisations et entités malveillantes sont à l'origine de cette propagande, qui ne vise qu'à semer la méfiance entre les peuples arabes et à détourner l'attention de l'opinion publique arabe et internationale loin des véritables causes de la catastrophe humanitaire qui a frappé plus de 2 millions de citoyens palestiniens à Gaza ».

Toujours dans le même communiqué, l'Égypte a assuré que le passage de Rafah n'avait jamais été fermé du côté égyptien, soulignant le fait qu'il est occupé par les forces israéliennes qui en empêchent l'accès.

L'Égypte a appelé à la plus grande prudence face aux « mensonges délibérément propagés qui exploitent la tragédie que vit le peuple palestinien sous l'occupation et qui font partie de la guerre psychologique menée contre les peuples arabes afin de les décourager et de semer la division et la discorde entre eux, pour liquider la cause palestinienne », poursuit le communiqué des Affaires étrangères.

L'Égypte promet de « poursuivre ses efforts pour alléger la souffrance de la population de Gaza et assurer l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne en vue de sa reconstruction ».

Elle poursuivra également ses efforts pour « unifier la Cisjordanie et la bande de Gaza, garantir la continuité territoriale des territoires palestiniens et lancer un processus politique visant à la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions internationales et aux frontières du 4 juin 1967 », insiste le communiqué.

Source : french.ahram.org.eg