La Côte d'Ivoire a rendu hommage, ce vendredi 1er août 2025, à l'ex-président Aimé Henri Konan Bédié, à l'occasion de la commémoration du deuxième anniversaire de son décès. Les cérémonies ont débuté par une messe d'action de grâce à Pépressou, son village natal, situé dans le centre-est du pays, en présence de nombreuses personnalités religieuses, politiques, administratives et coutumières.

L'hommage à l'ancien chef d'État ivoirien, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, a réuni plusieurs figures importantes de la politique et de la société ivoirienne. Parmi les personnalités présentes, son épouse Henriette Konan Bédié, Jeannot Ahoussou-Kouadio, ministre d'État et représentant du président ivoirien Alassane Ouattara, ainsi que Noël Akossi Bendjo, représentant de Cheick Tidjane Thiam, président du Pdci-Rda, ont pris part à cette cérémonie.

L'ancien ministre Michel Amani N'Guessan, également présent, a représenté l'ex-président Laurent Gbagbo. La messe d'action de grâce, un moment de recueillement et de prière, a été marquée par des chants et des prières en mémoire de l'ancien président. Les proches et les fidèles se sont unis dans l'espoir que l'âme de Henri Konan Bédié repose en paix, tout en soulignant son héritage politique et son rôle dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Après cette cérémonie religieuse, une veillée et une cérémonie d'hommage auront lieu au siège du Pdci-Rda à Cocody, dans l'est d'Abidjan, où des prières et des discours rendront hommage à l'illustre disparu. Cette commémoration se poursuivra jusqu'au dimanche 3 août 2025, par une autre messe d'action de grâce à l'Église Saint-Jean de Cocody à Abidjan, ainsi que dans les églises et temples de tous les districts du pays. Un moment de recueillement qui permettra à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, de rendre hommage à celui qui a été pendant longtemps le président du Pdci-Rda et un acteur clé de la politique ivoirienne.

L'ancien président Aimé Henri Konan Bédié, figure emblématique du Pdci-Rda, a consacré sa vie à la politique et à la consolidation de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Son décès en août 2023 a marqué la fin d'une ère pour la Côte d'Ivoire. Après son décès, il a été inhumé dans la stricte intimité familiale à Pépressou, son village natal, le 1er juin 2024. À l'occasion de ce deuxième anniversaire de son départ, la nation toute entière rend hommage à l'homme d'État et au leader politique qui a façonné l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire.