Soudan: Distribution de paniers alimentaires aux élèves de l'État du Sud-Darfour, dans l'Etat du Nil

- La Commission d'aide humanitaire et le ministère de l'Éducation nationale à l'état du Nil et sous l'égide du gouvernement de l'État du Darfour-Sud ont distribué samedi des paniers alimentaires aux élèves qui se sont récemment présentés aux examens du certificat d'études secondaires dans l'État du Nil.

M. Jibril Yaqoub coordinateur du ministère de l'Éducation et de l'Orientation a indiqué que des paniers contenant de la farine et des vivres ont été distribués dans la localité d'Ad-Damar à plus de 56 familles et 237 élèves. Il a salué le rôle continu joué par la Commission d'aide humanitaire, dirigée par la commissaire générale Salwa Baniya, pour la réussite des examens de cette année.

M. Jibril a salué les efforts du gouverneur du Darfour-Sud pour prendre soin des élèves et de leurs familles, qui parcourent de longues distances pour rattraper leur retard scolaire. Il a souligné la volonté du gouvernement de l'État d'offrir des possibilités d'éducation au plus grand nombre. Il a également salué l'empressement des élèves à passer les examens malgré les difficultés d'accès liées aux dangers de la route et au pillage de leurs biens par les milices.