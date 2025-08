Sénégal: Thiès - Une production de 500 000 plants pour la campagne de reboisement (IREF)

Thiès — L'Inspection régionale des eaux et forêts (IREF) de Thiès prévoit une production de 500 000 plants pour la campagne nationale de reboisement 2025, a-t-on appris, dimanche, de l'inspecteur régional, lieutenant-colonel Elhadji Malick Dione.

"Pour ce qui est des prévisions pour 2025, nous avons une production de 500.000 plants, nous comptons réaliser 90 hectares de plantation massive, 150 kilomètres de plantation linéaire et 60 hectares de plantation conservatoire", a dit le lieutenant-colonel Dione, lors de la 42e édition de la journée nationale de l'arbre, marquant le démarrage de la campagne nationale de reboisement 2025.

La cérémonie a eu lieu à Keur Moussa (Thiès, ouest), village de ressassement des impactés de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass.

"Ce programme est certes une ambition, mais bien réalisable avec l'implication de toutes les forces vives de la région", affirme l'inspecteur régional des eaux et forêts,

"Ainsi, je voudrais lancer un appel à tous les fils de la région, pour qu'ensemble, nous unissions nos efforts, pour consolider cette dynamique ascendante notée dans le reboisement, plus précisément dans l'arboriculture fruitière", a-t-il dit.

Un tel engagement pourra aider à "intensifier la reconstitution et la protection du couvert forestier, en vue de la restauration des sols et de la préservation de l'environnement, pour un développement durable", a dit El Hadj Malick Dione.

La commune de Keur Moussa abrite, cette année, le lancement à l'échelle régionale, de la 42-ème édition de la journée nationale de l'arbre, avec comme arbres parrains le baobab (andansonia digitata) et le manguier (mangifera indica).

Le thème retenu cette année est : "Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable'.

Selon l'IREF, la commune de Keur Moussa a été choisie parmi plusieurs sites du département, à l'issue d'une sélection, dans un contexte où les écosystèmes forestiers sont "soumis à de fortes perturbations", marquées aussi par les changements climatiques.

"Des maux qui ont fini de renforcer la vulnérabilité des populations", a-t-il ajouté.

A propos des arbres parrains, il a noté que la filière mangue est "l'une des filières les plus dynamiques du secteur (horticole), avec une production annuelle allant de 125.000 à 130.000 tonnes, ce qui représente 63 % de la production de fruits et légumes".

"S'agissant du baobab, il assure des fonctions culturelles, notamment d'arbre à palabre, source d'inspiration, témoin de l'histoire et des fonctions cultuelles dont des lieux de culte, de lien avec les esprits, de protection et de prospérité", a-t-il ajouté.

Son fruit, le "pain de singe", appelé "bouye" (en wolof), est un "super-aliment", au goût acidulé, cumulant plusieurs vertus.

Il est "deux fois plus riche en calcium que le lait, cinq fois plus riche en vitamine C qu'une orange, avec une grande teneur en potassium et en magnésium, (c'est un) excellent antioxydant, riche en fibres".

"Le contexte national dicté par les changements climatiques, conjugué aux facteurs anthropiques, tels que la forte pression humaine exercée sur les formations ligneuses, s'impose à nous, avec acuité", a pour sa part fait constater l'adjoint au gouverneur, chargé des affaires administratives, Ababacar Sadikh Niang.

Il a ajouté que nos écosystèmes forestiers, payent un "lourd tribut" à la sécheresse, à la sénescence des arbres, à la déforestation, à la désertification, à la dégradation des terres et à la perte de biodiversité.

"Ces défis très pesants menacent sérieusement la sécurité alimentaire et enlisent certaines couches vulnérables dans la pauvreté", a-t-il relevé, estimant que ces facteurs donnent toute leur pertinence au thème de la journée, relatif à la souveraineté alimentaire et et à la résilience du développement local.

Ababcar Sadikh Niang a salué les "importantes innovations" proposées cette année par l'IREF de Thiès, pour un reboisement inclusif.

Parmi elles, figure notamment l'organisation d'un championnat de reboisement qui mettra à contribution les 3 006 ASC de la région.

"Chaque ASC devra recevoir 100 plants, dont 40 espèces fruitières, pour une durée d'un championnat de 2 ans".

Des équipes constituées par les services techniques et les partenaires au développement procéderont à l'évaluation du taux de survie et du taux de réussite à partir de la seconde année.

A terme, il est prévu de reboiser 300. 600 plants à travers ce championnat.

Il a appelé les sociétés minières et les entreprises de la région à mieux assumer leur "responsabilité sociétale et environnementale".