Cote d'Ivoire: Ferkessédougou et Korhogo - Les femmes prennent le volant de la paix et de la prospérité

Le Réseau des Médiatrices de Paix de Côte d'Ivoire a officiellement lancé le projet « Les femmes conduisent la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire », lors d'une cérémonie tenue dans la salle des fêtes de la mairie de Ferkessédougou.

Financé par l'Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du programme Pour les Agendas FeminiSTES - PFS, ce projet ambitieux vise à renforcer le rôle des femmes, des jeunes filles et des médiatrices dans les processus de paix, de cohésion sociale et de développement durable, notamment dans les régions sensibles de Ferkessédougou et Korhogo.

« Ce projet incarne notre engagement commun pour une Côte d'Ivoire apaisée, où les femmes jouent un rôle central dans la construction d'une société sans violence », a déclaré Irad Gbazalé, Coordonnatrice nationale du Réseau.

La cérémonie a réuni des autorités administratives, municipales et communautaires. Le Secrétaire général de la préfecture, M. Tapé Laba, représentant le préfet, a salué cette initiative porteuse de stabilité sociale. « Nous nous approprions ce projet comme un levier de transformation pour bâtir une nation forte, une et prospère », a-t-il souligné.

De son côté, M. Dotanah Koné, représentant le maire, a exprimé son soutien à l'endroit du Réseau. Il a souligné l'importance de cette action qui vient compléter les efforts de prévention des tensions communautaires et promouvoir une gouvernance locale inclusive.

La mise en œuvre du projet, qui s'étend de mai à décembre 2025, est portée par un consortium piloté par Equipop, en partenariat avec Dakonia, Gorée Institute et FAD. Elle entend instaurer un dialogue inclusif, mobiliser les acteurs institutionnels et communautaires, et garantir une participation active des femmes à la vie publique.

Ce lancement marque une étape décisive vers une meilleure reconnaissance du rôle des femmes comme artisanes de paix et actrices de changement en Côte d'Ivoire.