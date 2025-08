Sénégal: Lutte contre les inondations à Touba - Le Premier ministre inaugure un bassin d'écrêtage à Nguélémou

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a profité d'une visite préparatoire au grand Magal de Touba pour procéder à l'inauguration d'un bassin d'écrêtage à Nguélémou et d'un forage à Darou Marnane. Ces deux infrastructures du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement permettront au gouvernement de lutter contre les inondations et le manque d'eau dans la cité religieuse de Khadimou Rassoul.

Le gouvernement veut mettre fin à l'équation des inondations dans la capitale du Mouridisme. C'est dans cette perspective que s'inscrivent l'inauguration et la mise en service d'un bassin d'écrêtage de 72.000 m3 construit à Nguélémou (Touba). L'infrastructure a été inaugurée, le samedi 2 août dernier, par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement a été accompagné du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye et du directeur général de l'Office nationale de l'assainissement du Sénégal (Onas), Séni Diène. Après l'inauguration, Ousmane Sonko a précisé que la fonctionnalité de cette infrastructure d'assainissement permettra à l'État du Sénégal de mettre fin au calvaire des habitants de Nguélémou et des autres quartiers impactés par les inondations comme Nguiranéne, Keur Niang et Keur Kabb. Il a également souligné que cette initiative traduit la volonté du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de résoudre les difficultés de tous les Sénégalais.

Le bassin d'écrêtage de Ngulèmou comporte également des installations complémentaires. L'Onas a mis en place deux stations de pompage de grandes capacités (trois pompes de 900 m3/h et trois pompes de 1.260 m3/h), Il y a également la construction 19 kilomètres de canalisation et la mise en place d'un système de refoulement vers Keur Kabb sur une distance de 8 kilomètres à travers trois conduites. Le chef du Gouvernement a invité la population de Touba et tous les fidèles à s'approprier les initiatives mises en oeuvre par le gouvernement dans leur localité. Il leur a également demandé d'accompagner le gouvernement à travers des contributions et sacrifices personnels.

L'inauguration du bassin de Nguélémou a été précédée par celle du forage de Darou Marnane. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a précisé que cet ouvrage hydraulique dispose d'une capacité de 250 m3 / h. Selon lui, la disponibilité du forage de Darou Marnane permet de résoudre le manque d'eau dans 5 quartiers situés aux alentours de la grande mosquée de Touba. Il a indiqué que ce forage sera complété par deux autres en cours de construction (F Kébé et Keur Kabb).

Après l'étape de Nguélémou, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a visité les travaux des chantiers de Guédé avant de rencontrer le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Il a annoncé la réhabilitation des forages défectueux par l'Office des forages ruraux (Ofor), la mise en place d'un dispositif alternatif de distribution d'eau pendant le grand Magal de Touba et l'inauguration imminente du bassin de Keur Niang dont la capacité a été renforcée de 2.000 m3.