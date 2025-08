Sénégal: Forum Invest in Senegal - L'Apix joue la carte de l'attractivité (1/4)

L'Agence de Promotion des Investissements et des Grands travaux (Apix) a tenu, samedi 2 août, une rencontre avec les acteurs de la presse. L'objectif était d'aborder les enjeux de l'attractivité du pays en perspective du « Fii Senegal » prévu les 7 et 8 octobre prochains.

L'Agence de Promotion des Investissements et des Grands travaux (Apix) a organisé, samedi 2 août, une rencontre de partage avec les médias. C'est en perspective du Forum Invest in Senegal (Fii Sénégal) prévu les 7 et 8 octobre 2025. L'objectif de la rencontre est de favoriser l'appropriation de cet événement d'envergure, selon le directeur de l'Apix, Bakary Séga Bathily.

Pour lui, ce rendez-vous qui est d'une haute importance pour le pays est organisé dans le but de positionner le Sénégal comme « une destination stratégique et attractive pour les investissements productifs, en cohérence avec la "Vision Sénégal 2050" ». La rencontre avec la presse a réuni plusieurs autorités, dont le directeur général d'Invictus Capital & Finances, Isac Mbaye.

Dans son intervention, ce dernier a mis en exergue l'importance du Forum « Invest in Senegal », pour un pays qui a toujours été attractif. Pour lui, dans un contexte de resserrement des conditions financières à l'échelle internationale, il convient d'explorer de nouvelles pistes de mobilisation financière. L'une d'elles, dit-il, est la titrisation. « Dans ce cadre, l'organisation de cette rencontre vient à point nommé.

Cela montre que les autorités ont une stratégie claire et se donnent les moyens de l'exécuter. Il est important que les investisseurs et les personnes physiques aient une bonne visibilité », a expliqué M. Mbaye. Aujourd'hui, malgré la situation financière et l'abaissement de la notation souveraine du pays, il considère que le Sénégal garde sa bonne signature.

« L'exemple le plus parlant est la mobilisation récente de plus de 400 milliards de FCfa à travers un appel public à l'épargne. Nous avons eu un niveau de mobilisation record. Nous rassurons les investisseurs, les États par rapport à la bonne signature du Sénégal », a-t-il soutenu.

« Une attractivité intacte »

Pour le directeur général de l'Apix, le Sénégal maintient son attractivité. Mieux encore, il se distingue, en Afrique, par la bonne tenue de ses fondamentaux et la vitalité de son secteur privé. Cette résilience, d'après Bakary Séga Bathily, se reflète dans les performances du Guichet unique de l'Apix qui continue d'agréer des projets structurants dans les secteurs productifs éligibles.

Rien que pendant les années 2024 et 2025, estime-t-il, près de 3.970 milliards de FCfa d'investissements agréés ont été enregistrés, confirmant la confiance renouvelée des investisseurs. Cette attractivité, projette M. Bathily, va s'accroître dans les années qui viennent grâce à une stratégie clairement définie et articulée autour de plusieurs axes fondamentaux.

Il s'agit d'abord de miser sur les atouts du Sénégal (stabilité, position géographique, ressources naturelles et humaines, infrastructures modernes), ensuite de diversifier les partenariats stratégiques pour assurer la résilience, la diversification et la montée en gamme de notre économie sénégalaise.

Des acquis qui, de l'avis du directeur général de l'Apix, contribuent davantage à positionner le Sénégal comme un acteur clé des chaînes de valeur industrielles africaines, d'une part, afin transformer les ressources naturelles en privilégiant une approche « par les Africains, pour les Africains », de sorte à tirer pleinement partie des opportunités offertes par la Zlecaf et, d'autre part, mondiales pour tirer partie des échanges commerciaux internationaux et des accords bilatéraux dans l'objectif de diversifier nos débouchés et renforcer l'intégration de notre économie dans les flux économiques planétaires.

« Nous sommes en train de mettre en œuvre des projets transformateurs pour assurer notre souveraineté dans des domaines clés : énergie, hydraulique, infrastructures, industrie, agriculture et technologies numériques », a ajouté Bakary Séga Bathily.

Dans sa présentation, il a mis en avant des atouts, tels que les réserves pétrolières et gazières importantes dont l'exploitation a débuté en juin 2024 pour le pétrole de Sangomar et le gaz de Gta en décembre 2024. Sans oublier des projets majeurs en cours comme le grand transfert d'eau, l'usine d'urée, les coopératives agricoles, les Agropoles, etc. Du potentiel conjugué à des infrastructures innovantes, un capital humain de qualité et des Pme innovantes.