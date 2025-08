Sénégal: Abdoulaye Fall, la longue marche vers le sommet

Élu à la tête de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), le président de l'As Bambey et de la Ligue de football de Diourbel, Abdoulaye Fall, est passé de l'ombre à la lumière. L'inspecteur principal du Trésor, qui succède à Maître Augustin Senghor, a promis de chercher les moyens pour soutenir les clubs.

Abdoulaye Fall, ancien trésorier général du Sénégal, dirige désormais le football sénégalais. Il a été élu président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), hier, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad).

Le natif de Bambey a remporté le scrutin après le second tour, en engrangeant 322 voix contre 30 pour son rival, Mady Touré. Avant de remporter l'élection, le candidat de l'unité et de la stabilité avait devancé largement ses adversaires au premier tour. Il avait totalisé 301 voix contre 116 pour Mady Touré et 92 pour Maître Augustin Senghor. Oumar Ndiaye et Aliou Goloko ont obtenu respectivement 1 et o voix.

L'accession d'Abdoulaye Fall à la tête du football national a surpris beaucoup de Sénégalais. Cette situation est due à son caractère effacé. Ce silence ne signifie pas pour autant une timidité chez lui. Inspecteur principal du Trésor, il a préféré travailler dans l'ombre. Et il avait misé sur les clubs amateurs, en faisant le tour des régions. Selon lui, son élection au poste de président de la Fsf est un long processus qu'il a enclenché depuis plusieurs années.

Après les déclarations de candidatures, ce dirigeant sportif faisait partie des novices au scrutin de la Fsf, mais il détenait des atouts pouvant lui permettre de réaliser son voeu. Le président de l'Association sportive (As) Bambey a, dans un premier temps, bénéficié du soutien de deux anciens candidats déclarés :

Cheikh Ahmet Tidiane Seck et Elimane Lam. Il a ensuite rempilé le 1er juillet 2025, pour un troisième mandat de quatre ans (2025-2029) à la tête de la Ligue régionale de football de Diourbel. Il a été réélu par consensus par l'ensemble des clubs et mouvements affiliés de la Ligue.

Abdoulaye Fall a également présenté son programme « Contrôle-passe » et précisé qu'il n'est pas étranger au monde du sport. Cette affirmation est confirmée par les témoignages de ses proches et de ses collaborateurs. Le président de la commission d'organisation de l'As Bambey, Moustapha Sow, le décrit comme un passionné du ballon rond.

De pratiquant à dirigeant

L'engagement de l'ancien payeur général du Sénégal dans le football date, selon lui, de plusieurs décennies. À l'en croire, le dirigeant a commencé par le championnat populaire des « Navétanes » où il a joué en catégorie sénior dans les villes de Bambey et de Louga. L'ami de cet inspecteur du Trésor souligne également qu'après sa courte carrière de joueur, l'ancien contrôleur du Trésor n'a pas abandonné les terrains de football.

« Il a continué à soutenir son équipe de coeur et d'autres formations du mouvement navétanes de la région quand il a commencé à travailler. Il a aussi organisé des tournois de corpo (sport travailliste) dans les villes où il a travaillé : Diourbel, Mbacké, Kolda, Ziguinchor», a-t-il informé.

L'attachement viscéral d'Abdoulaye Fall au football a poussé les dirigeants de l'As Bambey à lui confier les rênes de leur équipe en 2011. Ils l'ont ensuite motivé à conquérir la présidence de la Ligue régionale de football de Diourbel en 2017.

Moustapha Sow témoigne qu'à l'heure actuelle, les acteurs du football de la région de Diourbel ont senti l'impact des deux premiers mandats de l'ex-membre du Comité exécutif de la Fsf à la tête de l'instance dirigeante du football de la région de Diourbel. Selon lui, les points positifs d'Abdoulaye Fall sont, entre autres, l'accession de l'As Bambey à la Ligue professionnelle, la montée de la section féminine en première division, la construction du siège pour la Ligue de Diourbel, le soutien aux clubs, etc.

Son collaborateur, Babacar Sy, le qualifie comme un homme ambitieux. « Il est un homme engagé qui se donne toujours les moyens de ses ambitions», a souligné l'ancien arbitre de football et collaborateur du président de l'As Bambey.

Abdoulaye Fall, appelé affectueusement Mame Ablaye par ses proches, est fondateur de Baol Académie. Après son élection à la présidence de la Ligue de Diourbel, il a intégré la Fédération sénégalaise de football la même année, puis rejoint la Confédération africaine de football (Caf) en 2018 en qualité de membre de la Commission d'audit et conformité. En 2021, il est élu membre du Comité exécutif (Comex) de la Fsf et président de la Commission des finances jusqu'à sa démission en juin 2022.

Grand commis de l'État

Au plan professionnel, Abdoulaye Fall totalise une carrière de près de trente ans de service. Excepté la qualité de directeur général de Comptabilité publique et du Trésor, il a occupé tous les autres postes, en passant de fondé de pouvoir à Trésorier général.

Il a exercé, tour à tour, les fonctions de fondé de pouvoir (adjoint avec des pouvoirs renforcés) du trésorier-payeur régional de Louga (2003-2004), receveur percepteur municipal à Diourbel (2004-2006), puis Ziguinchor (2006-2009) et Mbacké (2009-2011), trésorier-payeur régional à Kolda (2011-2012) et Diourbel (2012-2014), fondé de pouvoir du payeur général (2014-2015), payeur général (2015-2020) et trésorier général (2020-2025).

Le nouveau président de la Fsf a désormais la lourde charge de révolutionner le football sénégalais. Et Abdoulaye Fall est conscient de la mission qui l'attend. Après sa réélection, il a listé les problèmes urgents à régler. « Dans ce football national, tout est urgent parce qu'il y a des chantiers énormes. Je les ai cités tout au long de la campagne. Il faut chercher les moyens, les distribuer pour régler les problèmes des infrastructures, les problèmes de précarité et accompagner les clubs», a promis le successeur de Maître Augustin Senghor.