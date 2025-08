Soudan: Minawi - L'esprit de solidarité nationale est le seul moyen de lever le siège qui pèse sur notre peuple

- Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi a affirmé sa profonde conviction que l'esprit de solidarité nationale est le seul moyen de lever le siège qui pèse sur les citoyens du Darfour et du Kordofan. C'est également le moyen de contrecarrer le projet d'« État Janjawid » mené par les Forces de soutien rapide et leurs commanditaires.

Dans une publication Facebook, Minawi a déclaré : « Aujourd'hui, nous avons tenu une importante réunion avec plusieurs membres de l'administration civile, des comités de coordination et des parties prenantes au processus de paix, ainsi que des représentants d'associations darfouriennes et des personnalités politiques soudanaises. Au cours de cette réunion, nous avons discuté des moyens urgents de coopération et de coordination pour sauver notre population d'El Fasher, confrontée à une situation humanitaire extrêmement difficile.»

Il a ajouté que la réunion avait permis d'entendre des avis et des propositions précieux sur les moyens de restaurer le prestige de l'État et d'instaurer la sécurité et la stabilité. Il a expliqué que la réunion avait été l'occasion de souligner la nécessité d'unifier les efforts nationaux et d'intensifier l'action sur le terrain pour libérer les régions du Kordofan et du Darfour de l'emprise de la milice terroriste Al-Dagalo.

Il a ajouté : « Nous sommes convaincus que l'esprit de solidarité nationale est le seul moyen de lever le siège qui pèse sur notre peuple et de détruire le projet des Forces de soutien rapide et de ceux qui les soutiennent, à savoir la construction du soi-disant "État Janjawid".»

Il a ajouté : « Nous sommes pleinement conscients que le moment est critique et que la situation actuelle appelle à l'action, et non à des réunions. Cependant, nous affirmons que de telles réunions sont nécessaires pour unifier les rangs et établir une feuille de route claire vers l'objectif souhaité. Nous implorons Dieu de protéger notre pays et de rétablir la sécurité et la stabilité dans toutes les régions du Soudan. »