Sénégal: Réforme - Un agenda ambitieux pour transformer le service public sénégalais présenté

Ce lundi 4 août 2025, le ministère de la Fonction Publique a remis officiellement au Premier Ministre Ousmane Sonko, l'agenda de transformation du service public sénégalais.

Samba Diop, administrateur civil à la retraite, a présenté un résumé de cet agenda de transformation ambitieux, axé sur une administration plus performante, plus proche des citoyens et mieux adaptée aux défis actuels.

Cet agenda propose plusieurs leviers de changement pour moderniser et humaniser le fonctionnement de l'administration sénégalaise.

Une administration centrée sur la qualité de service

Parmi les propositions phares figure l'adoption d'une Charte qualité au sein des services publics, afin de définir des engagements concrets vis-à-vis des usagers. À cela s'ajoute la mise en place d'un Baromètre du service public, outil de mesure régulier de la satisfaction des citoyens et de prise en compte de leurs préoccupations.

Une cellule de veille et d'observation des services sera chargée d'analyser les performances, d'identifier les dysfonctionnements et de formuler des recommandations d'amélioration.

Le dispositif prévoit également une stratégie nationale d'accueil et d'orientation, pour renforcer l'écoute, l'information et la prise en charge efficace des usagers dans les services publics. Une autre innovation importante est le dispositif « Jokko service public », qui prévoit : des rencontres régulières entre citoyens et services administratifs.

De même, une stratégie de communication proactive du service public et une meilleure accessibilité de l'information administrative seront mises en œuvre.

Modernisation de la gestion des ressources humaines

Samba Diop souligne aussi l'urgence d'une réforme profonde du droit encadrant la fonction publique, qui date de 1961. « Cela fait 64 ans que ce cadre juridique est en place. Il est temps de l'adapter aux réalités contemporaines », a-t-il déclaré.

Il préconise l'élaboration d'une politique nationale de gestion des ressources humaines, fondée sur une approche transformationnelle, la valorisation des compétences, la performance et la redevabilité.

L'agenda appelle aussi à une digitalisation complète des services, avec la mise en place :

D'une interface unique d'accès aux services publics,

De systèmes d'identification numérique des citoyens, et de la dématérialisation des procédures.

Autre pilier important : la stratégie de verdissement de l'administration. Celle-ci vise à intégrer les principes de durabilité environnementale dans la création, l'organisation et l'animation des services publics.

Éthique, intégrité et marketing public

Pour lutter contre la corruption, l'agenda prévoit une stratégie de promotion des comportements patriotiques, visant à préserver les biens publics et à renforcer la culture de l'intégrité. Enfin, Samba Diop propose une démarche de marketing intégré du service public, afin d'améliorer l'image de l'administration, de valoriser ses réalisations et de renforcer la confiance des citoyens. « L'administration doit devenir le levier central de la mise en œuvre de la Vision 2050 du Sénégal », a-t-il affirmé en conclusion.